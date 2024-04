Bundesliga: Diese Entscheidungen können am 31. Spieltag fallen

Die Meisterschale ist nach elf Jahren in Folge dem festen Griff des FC Bayer München entglitten. Das steht seit dem 29. Spieltag auch rechnerisch fest. Unter Trainer Xabi Alonso konnte Bayer Leverkusen den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen. Die größte Frage in dieser Bundesliga-Saison ist also bereits beantwortet. Doch alle anderen Vereine kämpfen immer noch um die Plätze. Doch schon am 31. Spieltag könnte es die nächsten Entscheidungen geben.

FC Bayern München

Der FC Bayern empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt (27. April, 15.30 Uhr live in der Radioreportage und im Ticker). Nach dem verlorenen Meisterschaftsrennen drohten die Münchner sogar im Rennen um die Champions-League-Startplätze ins Schwitzen zu kommen. Nach den Niederlagen gegen Borussia Dortmund und den 1. FC Heidenheim mahnte Sportvorstand Max Eberl seine Stars eindringlich, die Qualifikation für die Königsklasse nicht leichtfertig zu verspielen.

Die Worte scheinen Wirkung gezeigt zu haben. Denn nicht nur in der Champions League zeigten die Münchner Top-Leistungen und zogen gegen den FC Arsenal in das Halbfinale der Königsklasse ein (FC Bayern - Real Madrid, Dienstag, 30. April, ab 21 Uhr in der Radioreportage). Auch in der Bundesliga holten die Münchner zwei Siege in Folge und stehen nun mit 66 Punkten weit vor dem BVB auf Platz fünf (57 Punkte). Mit einem Sieg gegen Frankfurt könnten die Münchner nun in der Bundesliga das Minimalziel der Saison erreichen: Die Qualifikation für die Champions League im kommenden Jahr. Ein Unentschieden würde ebenfalls reichen, sollte der BVB zeitgleich gegen Leipzig verlieren.

FC Augsburg

Auch der FC Augsburg kann sein Minimalziel der Saison an diesem Wochenende erreichen. Das Team von Jess Thorup hat derzeit 39 Punkte auf dem Konto. Mit einem Punktgewinn gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 27. April, live in der Radioreportage und im Ticker) würde der FCA nicht nur die magische 40-Punkte-Marke knacken, sondern könnte auch rechnerisch nicht mehr absteigen. Selbst wenn Augsburg verliert, müssten nur einer der beiden Abstiegskandidaten Mainz und Bochum, die mit jeweils 27 Punkten auf Platz 16 und 15 der Tabelle stehen, Zähler liegenlassen, damit Coach Thorup auch offiziell den Kampf um die europäischen Startplätze als Ziel ausgeben kann. Auch wenn die Niederlage gegen Frankfurt am vergangenen Wochenende diesem Ziel einen erheblichen Dämpfer verpasst hat.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund (57) könnte sich im Falle eines Punktgewinns gegen Leipzig Platz fünf in der Bundesliga vor Frankfurt (45) sichern. Das würde dem BVB unter einer Bedingung ebenfalls das Ticket für die Königsklasse im kommenden Jahr sichern - wenn Deutschland im UEFA-Ranking vor England bleibt und somit fünf Startplätze für die Champions League bekommt. Mit drei verbleibenden Bundesligisten im europäischen Geschäft - im Gegensatz zu nur einem Premier-League-Vertreter - ein wahrscheinliches, aber kein gesichertes Szenario.

Erster Absteiger der Saison

Der Ausflug in die Bundesliga wird für den SV Darmstadt nach nur einer Saison wohl wieder beendet sein. Seit dem 15. Spieltag befinden sich die Lilien auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle. Mit 17 Punkten stehen sie dort auch am 31. Spieltag. Trotz des 2:0-Sieges über den Tabellensiebzehnten aus Köln am vergangenen Wochenende, könnte Darmstadt nun jegliche Hoffnung verloren gehen.

Bei einer Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag wäre der Abstieg besiegelt. Bei einem Unentschieden ebenfalls, wenn Bochum (Platz 16 / 27 Punkte) gegen Hoffenheim und Mainz (15/ 27) gegen Köln jeweils mindestens einen Punkt holen. Selbst bei einem Sieg Darmstadts könnten Mainz und Bochum für den direkten Abstieg sorgen. Dafür müssten sie ihre Spiele gewinnen und Union Berlin mindestens einen Punkt gegen Borussia Mönchengladbach holen.