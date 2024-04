Brisante Chronik: "Besserwisser" Rangnick und der FC Bayern

Saison 2008/09 - Der Hoeneß-Rangnick-Schlagabtausch

Nachdem Rangnick im Dezember 2005 auf Schalke freigestellt wurde, heuerte er im Sommer 2006 beim damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim an und verhalf dem von Mäzen Dietmar Hopp finanziell unterstützten 3.000-Seelen-Ort direkt zum Durchmarsch in die Bundesliga. Auch dort sorgte der Neuling für Furore und stand nach 15 Saisonspielen drei Punkte vor dem FCB auf Rang eins. Am 5. Dezember siegte der FC Bayern im historisch ersten Aufeinandertreffen gegen Hoffenheim mit 2:1 dank des späten Siegtores von Luca Toni.

Im Vorfeld des Topspiels waren zwischen den Vereinen einige verbale Giftpfeile geflogen. "Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München gehen, wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig", sagte etwa Rangnick zwei Tage vor dem Duell in München. Zwei Tage nach dem bayerischen Prestigesieg holte Uli Hoeneß im DSF-Doppelpass so richtig aus: "Ich schätze das Modell Hoffenheim. Wenn ich mir eine Sorge machen würde, ist es die Besserwisserei von Ralf Rangnick."

Hoeneß sah die die Zeit gekommen, noch einmal richtig gegen Rangnick auszuteilen. "Bisher hat er (Rangnick) in seiner Karriere immer im ersten Jahr super Leistungen gebracht und im Jahr später war er entlassen", sagte Hoeneß in der Live-Sendung: "Deswegen würde ich mir da Sorgen machen, wenn er weiterhin so einen Höhenflug hat." Rangnick sollte noch zwei Jahre in Hoffenheim auf der Trainerbank sitzen, Meister wurde in der Saison 2008/09 erneut Felix Magath - allerdings mit dem VfL Wolfsburg.

Saison 2016/17 - "Neuer Feind" erscheint auf der Landkarte

Fast analog zur Hoffenheimer Zeit war es auch 2016 vor allem der sportliche Erfolg, mit dem Rangnick die Konkurrenz in München reizen konnte. Als Trainer und Sportdirektor in Doppelfunktion hatte der gebürtige Backnanger RB Leipzig in die Bundesliga geführt und im Anschluss Ralph Hasenhüttl als Coach installiert. Mit der Aufstiegseuphorie im Rücken stürmten die Sachsen im November an die Tabellenspitze.

Grund genug für Uli Hoeneß, ein weiteres Mal in Richtung Rangnick auszuteilen, wenn auch nicht ganz gezielt. Auf der Jahreshauptversammlung im November 2016 - und vor dem ersten Duell mit Leipzig in der Bundesliga - stellte der frisch wieder ins Amt gewählte Bayern-Präsident klar: "Wir haben neben Dortmund einen zweiten Feind, den wir jetzt endlich wieder attackieren können."

Das Gipfeltreffen in Leipzig ging am 21. Dezember mit 3:0 eindeutig an den Rekordmeister, der mit 15 Punkten Vorsprung Deutscher Meister wurde. Leipzig sollte auch in den folgenden Jahren unter Rangnicks Regie nie wirklich gefährlich werden für die Münchner. Auch das Feuer zwischen den Beteiligten legte sich wieder, die Bezeichnung "Feind" nahm Hoeneß später wieder zurück.

2017 bis 2019: Rangnick wird zum Bayern-Flirt

Mittlerweile sind die Scharmützel vergessen, Hoeneß würdigte Rangnick kürzlich gar als "tollen Mann". 2017 dachte der Rekordmeister darüber nach, ihn aus Leipzig nach München zu holen und zum Sportdirektor zu machen. 2019, verriet Hoeneß vor 14 Monaten, wäre er um ein Haar bereits Bayern-Coach geworden. Der FC Bayern mit dem viel kritisierten Niko Kovac stand im Pokalfinale gegen RB Leipzig, das damals von Rangnick trainiert wurde.

Rangnick hätte laut Hoeneß bereits "gewusst oder wenigstens geahnt: Wenn ich heute gewinne, bin ich am Montag Trainer von Bayern München". Kovac gewann mit 3:0, war seinen Job wenige Monate später aber trotzdem los - und die Bayern dachten wieder an Rangnick. "Der Kontakt lief immer über Karl-Heinz Rummenigge", erzählte Hoeneß im Februar 2023 der Leipziger Volkszeitung: "Ich hatte auch nach der Beurlaubung von Niko Kovac das Gefühl, dass Karl-Heinz Rangnick will." Doch der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Hoeneß hätten Hansi Flick präferiert und setzten sich damit durch.