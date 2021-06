EM-Achtelfinale: DFB-Team von Nürnberg aus nach London gestartet

Laufen, Dribbeln, Dehnen – um elf Uhr hatten Jogis Jungs noch einmal ein Abschlusstraining im sogenannten "Home Ground" in Herzogenaurach. Dann war Koffer packen angesagt, denn am Nachmittag fuhr der Team-Bus nach Nürnberg zum Flughafen. Vom Albrecht-Dürer-Airport hob die deutsche Fußball-Nationalmannschaft um 16.45 Uhr ab. Das Ziel: London Eastwick. 24 Stunden bleibt den Spielern, um sich auf das Achtelfinale gegen England vorzubereiten. Anpfiff ist am Dienstag um 18.00 Uhr im legendären Wembley-Stadion.

Jogis Jungs kommen wieder, wenn sie England besiegen

Das Spiel gegen England entscheidet, ob das Team noch einmal nach Herzogenaurach zurückkehren wird. Wenn die Deutschen gewinnen, kommen sie wieder nach Franken, um sich dort auf den nächsten Einsatz im Viertelfinale der Europameisterschaft vorzubereiten. Wenn nicht, dann scheiden sie aus dem Turnier aus. Damit wäre auch der Aufenthalt im Home Ground in Herzogenaurach beendet.

DFB-Team ist erste Mannschaft im Home Ground Herzogenaurach

Der Home Ground wurde neben der neuen Adidas-Zentrale in Herzogenaurach geschaffen, um Sportmannschaften eine ideale Vorbereitung auf Wettbewerbe und gute Trainingsbedingungen zu bieten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist das erste Team, das diesen neuen Ort nutzt. Aufgrund der Pandemie- und Hygienevorschriften blieben die Fußballer ganz unter sich. Abgeschottet von der Außenwelt bereiteten sie sich auf die EM und die einzelnen Spiele vor. Öffentliche Trainings oder Termine mit Fans und Autogrammjägern konnten nicht stattfinden.