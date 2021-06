Herzogenaurach: Wo Lothar Matthäus Fußballspielen lernte

Es ist ein unscheinbares zweistöckiges Haus mit dunklem Satteldach in der Würzburger Straße mitten in Herzogenaurach: Hier ist Lothar Matthäus aufgewachsen. Direkt nebenan befand sich der Hauptsitz von Puma. Matthäus' Vater war Hausmeister bei dem Sportartikelhersteller. Klaus Bauer hat in der Kindheit viel Zeit mit Matthäus verbracht. Die beiden wurden gemeinsam eingeschult, spielten nachmittags gemeinsam Fußball. "Wenn es geregnet hat, durften wir auch in den Produktionshallen spielen. Da ging schon auch mal eine Scheibe zu Bruch, aber die hat Lothars Vater dann ganz schnell wieder ausgewechselt", erzählt Bauer grinsend. Einen sichtbaren Hinweis, dass der Weltfußballer von 1991 in der Würzburger Straße aufgewachsen ist, gibt es aber nicht.