WM-Test: DEB-Team verpasst zweiten Sieg gegen Österreich

Die mit zwölf Vize-Weltmeistern angetretene deutsche Nationalmannschaft kassierte 13 Tage vor dem WM-Auftakt ein 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) gegen Österreich. Es war die vierte Niederlage im sechsten Vorbereitungsspiel.

Zwei Tage nach dem 4:2 in Garmisch-Partenkirchen brachte der Ingolstädter Wojciech Stachowiak die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) früh in Führung (7.). Seine Teamkollegen ließen im zweiten und dritten Drittel mehrere Großchancen liegen. Stachowiak blieb ab dem Mittelabschnitt leicht angeschlagen draußen. Dominik Zwerger glich für die Gastgeber aus (56.). Emilio Romig verwandelte den entscheidenden Penalty.

Münchens Niederberger überzeugt im Tor

Im deutschen Tor stand erstmals in der Vorbereitung Vize-Weltmeister Mathias Niederberger, der nach dem Halbfinal-Aus des entthronten Meisters EHC Red Bull München noch eine Woche Pause bekommen hatte. Der 31-Jährige glänzte schon nach 30 Sekunden mit einer starken Parade und verhinderte einen frühen Rückstand. Im der 24. Minute kassierte er das vermeintliche 1:1, doch der Treffer von Manuel Ganahl fand wegen Torwartbehinderung keine Anerkennung.

Vor der WM gibt es noch einen größeren Umbruch im DEB-Team. Denn in der nächsten Woche stoßen sowohl die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San Jose Sharks) als auch die Nationalspieler des deutschen Meisters Eisbären Berlin dazu. Die Vorbereitung endet mit den letzten Testspielen gegen Frankreich am 4. Mai in Wolfsburg und zwei Tage später in Weißwasser. Die WM beginnt am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei.