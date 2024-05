DEB-Team im Viertelfinale gegen Lieblingsgegner Schweiz

Und schon wieder wartet die Schweiz. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat es im WM-Viertelfinale einmal mehr mit dem Lieblingsgegner zu tun. Zum dritten Mal in vier Jahren kommt es diesmal im tschechischen Ostrava zum Duell mit dem Rivalen. Am Dienstag hatte das Team von Bundestrainer Harold Kreis durch ein 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) gegen Frankreich Platz drei in der Gruppe B gesichert. "Die erste Etappe haben wir geschafft. Jetzt geht die nächste Etappe los", sagte Kreis nach der Partie.

Peterka freut sich auf die Schweiz: "Macht immer Spaß, gegen sie zu spielen"

2010, 2021 und 2023 bezwang die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Schweizer in der K.-o.-Runde. Auch bei Olympia 2018 war die deutsche Mannschaft Endstation für die Eidgenossen. "Es macht immer Spaß, gegen sie zu spielen. Sie haben vielleicht etwas Angst vor uns, wenn man die letzten Jahre anschaut", sagte NHL-Star und Ex-Münchner JJ Peterka von den Buffalo Sabres.

Zuvor zeigte sich die das Kreis-Team zum Abschluss der Vorrunde erneut in Torlaune, auch wenn die Franzosen gewohnt unangenehm zu bespielen waren. "Ich empfand es als wichtig, dass es heute über den Kampf ging. Wir können davon ausgehen, dass es am Donnerstag auch so wird", sagte NHL-Profi Nico Sturm über den Abschluss der Vorrunde gegen Frankreich. Noch nie zuvor hatte ein DEB-Team in der Vorrunde 34 Tore erzielt. Kreis' Mannschaft konnte sich warm schießen. "Es war gut als Vorbereitung", freute sich Sturm.

Halbfinal-Gegner Schweden oder Finnland

Der fünfte Viertelfinal-Einzug in Serie stand bereits vor dem ersten Bully am Dienstagvormittag durch vier Siege gegen die Slowakei, Lettland, Kasachstan und Polen fest. In den weiteren Viertelfinals kommt es in Prag zu den Duellen zwischen Kanada und der Slowakei sowie Tschechien gegen die USA. Schweden gegen Finnland findet neben dem Klassiker Deutschland gegen die Schweiz in Ostrava statt. Der Gewinner dieses Duells ist Deutschlands Gegner im Semifinale. Schweden war bereits Gegner in der Gruppenphase. Damals unterlag das DEB-Team mit 1:6. Schweden war als Gruppenerster in die K.-o.-Runde eingezogen. Die beiden Halbfinal-Partien am Samstag und das Spiel um Platz drei sowie das Finale steigen in Prag.