Eishockey-WM: Deutschland müht sich gegen Polen zum Sieg

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Tschechien auch ohne eine Tor-Gala gewonnen. Der Vizeweltmeister siegte am Samstag in Ostrava gegen Aufsteiger Polen trotz einiger Probleme mit 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) und steht mit zwölf Punkten so gut wie sicher im Viertelfinale.

Dritter Sieg in Serie

Nach dem 8:1 gegen Lettland und dem 8:2 gegen Kasachstan schossen Alexander Ehl (26.), John-Jason Peterka (36., Penalty/57.) und Yasin Ehliz (45.) das Team von Bundestrainer Harold Kreis zum dritten Sieg in Serie. Patryk Wajda (54.) und Filip Komorski (56.) machten die Partie kurzzeitig noch mal spannend.

Zum Abschluss der Gruppenphase erwartet die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Dienstag (12.20 Uhr) Frankreich. Die vier Viertelfinal-Partien werden am Donnerstag in Prag und Ostrava ausgetragen.