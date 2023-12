Ein Hauch Ibrahimovic: Ex-FCB-Talent Zirkzee glänzt in Italien

Ein Top-Stürmer aus der FC-Bayern-Jugend? Den gibt es, er spielt allerdings nicht mehr in München, sondern beim FC Bologna. Und das äußerst erfolgreich. Joshua Zirkzee ist momentan der treffsicherste Stürmer in der Serie A. In den vergangenen acht Partien traf der 22-Jährige sechs Mal und bereitete einen weiteren Treffer der Überraschungsmannschaft vor. Die "Rossoblu" von Trainer Thiago Motta stehen auch dank Zirkzee auf dem fünften Platz.

Milan und Neapel haben Zirkzee auf dem Zettel

Während die Fans des siebenmaligen italienischen Meisters von der ersten Europapokal-Teilnahme seit 24 Jahren träumen, hat sich Zirkzee bereits ins Schaufenster der großen Klubs geschossen. AC Mailand und Meister SSC Neapel sollen den groß gewachsenen Niederländer bereits ins Auge gefasst haben. Kein Wunder: Zirkzee teilt sich im Torjäger-Ranking der Serie A den dritten Platz unter anderem mit Romelu Lukaku (AS Rom), ohne Elfmeter-Tore ist er er sogar Zweiter hinter Lautaro Martinez (Inter Mailand).

"Man konnte schon sehen, dass er ein starker Spieler ist. Wer gut ist, nimmt seine Talente, kultiviert sie und schafft es, sie zum Explodieren zu bringen", sagte nicht sein Trainer Motta über Zirkzee, sondern Ivan Juric - Trainer des FC Turin - nach dem Aufeinandertreffen mit Zirkzee Ende November. Der Mittelstürmer hatte Bologna in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg geschossen und darüber hinaus offenbar mächtig Eindruck hinterlassen.

Gegnerischer Trainer zieht Ibrahimovic-Vergleich

"Bei manchen Bewegungen sehe ich Ibra in ihm", sagte Juric schwer beeindruckt: "Er ist ein untypischer Stürmer, dem es auch gelingt, viele Tore zu schießen." Neben seiner Treffsicherheit überzeugt Zirkzee auch durch seine fußballerischen Fähigkeiten. Nach dem Abgang von Ex-Bundesliga-Profi Marko Arnautovic ist der 1,92m große Angreifer der Zielspieler von Bologna. Dabei ist er kein echter Neuner, sondern eine "nove e mezzo", eine Neuneinhalb - ähnlich wie Harry Kane beim FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister war schon früh auf die Qualitäten von Zirkzee aufmerksam geworden. 2017 verpflichteten sie den damals 16-Jährigen für 150.000 Euro von Feyenoord Rotterdam. Ende 2019 feierte Zirkzee unter Hansi Flick sein Profi-Debüt und traf bei seinen ersten beiden Joker-Einsätzen in der Bundesliga jeweils mit dem ersten Ballkontakt. Auch in der Champions League und im Pokal durfte er für wenige Minuten ran - und wurde so 2020 offiziell zum Teil der Triple-Mannschaft.

Bayern lässt Talent ziehen - aber mit Hintertür

Doch im Anschluss gab es hinter Robert Lewandowski kein Durchkommen und es folgten zwei Leihstationen. Trotz 18 Toren und 13 Vorlagen beim RSC Anderlecht ließ der FCB Zirkzee im Sommer 2022 für 8,5 Millionen Euro nach Bologna ziehen. Dabei hielt sich Bayern jedoch eine Hintertür offen und handelten eine Rückkaufoption aus, "weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt", erklärte Hasan Salihamidzic damals.

Die Verantwortlichen um den damaligen Sportvorstand würden "seine Entwicklung in Bologna beobachten." Die Rückkaufoption soll laut verschiedener Medienberichte bei rund 20 bis 25 Millionen Euro liegen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung, falls Zirkzee zu einem anderen Klubs wechselt, hätten sich die Münchener demnach zugesichert, diese beträgt zwischen 35 und 50 Prozent. So oder so könnte der neue Sportdirektor Christoph Freund aus dem vor seiner Zeit geschlossenen Kaufvertag Profit schlagen.

Zirkzee über Bologna zur EM?

Zirkzee selbst hat sich zu seiner Zukunft noch nicht geäußert, sein Vertrag in Bologna läuft ohnehin noch bis zum 30. Juni 2026. Stattdessen will der Niederländer seine Erfolgswelle erst einmal weiter reiten und sich so im Endspurt vielleicht sogar noch für den EM-Kader qualifizieren. Ein A-Länderspiel für Oranje fehlt Zirkzee noch, das letzte Testspiel findet im März statt - in Frankfurt gegen Deutschland und seine alten Bayern-Teamkollegen.