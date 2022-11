DFB-Team vor Spanien-Spiel: Sané wohl im Kader

Erster WM-Einsatz in der Sanés-Karriere?

Sané hatte das deutsche Auftaktspiel bei der WM in Katar gegen Japan (1:2) wegen Knieproblemen verpasst. Beim Training am Samstagabend im Trainingsstadion des DFB in Al-Shamal hatte Sané am rechten Knie ein auffälliges blaues Tape. Bundestrainer Hansi Flick redete länger mit dem Angreifer, der fit immer ein Startelf-Kandidat ist. Der Bundestrainer hatte einen Einsatz zuvor in der Pressekonferenz in Doha offen gelassen. "Bei Leroy müssen wir abwarten. Erfreulich ist, dass er trainieren kann", hatte Flick gesagt. Für den 26-Jährigen wäre es der erste WM-Einsatz überhaupt.

DFB-Team droht WM-Aus

Bei der Partie im Al-Bayt-Stadion (20.00 Uhr MEZ/Livereportage bei BR24 Sport) droht der DFB-Auswahl das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM nacheinander. Es wäre im Falle einer weiteren Niederlage besiegelt, sofern Japan zuvor (11.00 Uhr) gegen Costa Rica punktet.