DFB-Pokal-Auslosung: Bayerische Klubs hoffen auf gutes Los

Bevor die Bundesliga in die neue Saison startet, steht Mitte August die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. Auf welche Gegner treffen der FC Bayern und der FC Augsburg? Wen ziehen der 1. FC Nürnberg, die SpVgg Greuther Fürth? Und bekommen die Drittligisten SSV Jahn Regensburg und SpVgg Unterhaching sowie Regionalligist FV Illertissen das gewünschte Traumlos zugeteilt? Das entscheidet sich kommenden Sonntag ab 17.10 Uhr bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Seit drei Jahren kein Halbfinale mit bayerischer Beteiligung

Der FC Bayern München schied in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen den SC Freiburg aus. Auch der 1. FC Nürnberg verpasste gegen den VfB Stuttgart den Sprung ins Halbfinale. Somit standen in den letzten drei Jahren keine bayerischen Klubs mehr in der Pokalrunde der letzten vier Mannschaften.

Zuletzt holte sich RB Leipzig zwei Mal den begehrten Pott im Berliner Olympiastadion. Die Münchner feierten den Pokalsieg letztmals in der Saison 2019/20. Somit dürften die Ambitionen in der bevorstehenden Spielzeit groß sein, wieder einmal den Einzug ins Finale zu schaffen.

Auslosung am Sonntag ab 17.10 Uhr - 64 Teams

Bei der Auslosung für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals zieht Stabhochspringerin Sarah Vogel als Losfee die Kugeln, Ziehungsleiter ist DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Insgesamt sind 64 Teams in der ersten Hauptrunde mit dabei. Hierzu gehören alle 36 Erst- und Zweitligisten und die vier bestplatzierten Klubs der 3. Liga aus der Saison 2022/23. Außerdem erhalten alle 21 Landespokalsieger einen Startplatz, in Bayern ist das der FV Illertissen. Den weiteren Platz, der Bayern als einem der mitgliedsstärksten Landesverbände zusteht, nimmt Regionalliga-Meister Unterhaching ein.

Es gibt zwei Lostöpfe: In einem Topf sind die Erst- und die 14 besten Zweitligisten der vergangenen Saison, im anderen Topf landen alle anderen Klubs und genießen Heimrecht.

Erste Runde vom 11. bis 14. August

Ausgetragen wird die 1. Runde des DFB-Pokals, die vom 11. bis 14. August 2023 ausgespielt wird. Für die meisten Erstligisten wird es das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit sein. Das Pokalfinale ist für den 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion angesetzt.

Bayern gegen Leipzig im Supercup

Der FC Bayern und RB Leipzig werden ihre Erstrunden-Spiele später nachholen, da sie am 12. August in München den DFL-Supercup ausspielen, das Duell Meister gegen Pokalsieger.