FV Illertissen erneut bayerischer Landespokal-Sieger

Am "Finaltag der Amateure 2023" erlebten Bayerns Fußballfans wie schon im vergangenen Jahr ein Landespokal-Finale, dessen Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden musste. Und wie 2022 jubelte am Ende Regionalligist FV Illertissen nach einem 4:3 gegen den FC Ingolstadt.

FV Illertissen erneut im DFB-Pokal

Das Überraschungsteam aus Illertissen, das im Pokal hatte in dieser Saison bereits den TSV 1860 München und die Würzburger Kickers ausgeschaltet hatte, blieb im heimischen Vöhlinstadion vom Punkt cool und hatte "Elfmeterkiller" Felix Thiel in den eigenen Reihen. Der parierte den ersten und den fünften Ingolstädter Strafstoß - das reichte für den Pokaltriumph.

Der Lohn für den Sieger: der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals in der Saison 2023/24. In der vergangenen Saison war Illertissen da allerdings in der ersten Runde an Neu-Bundesligist 1. FC Heidenheim gescheitert.