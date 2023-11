Exklusiv: Straubings Marcel Brandt sieht Potenzial für ganz oben

Von den letzten sieben Spielen haben die Tigers sechs gewonnen – auch das Topduell mit den zuvor punktgleichen Bremerhavenern konnten die Niederbayern am Wochenende für sich entscheiden. Verteidiger Marcel Brandt verrät, warum es derzeit so gut läuft: "Weil wir eine Mannschaft sind, ganz einfach", so der 31-Jährige im Interview mit BR24Sport. "Ich denke, man sieht, was wir für einen Kampf- und Teamgeist an den Tag legen - das ist nicht normal."

Spaß, die großen Klubs zu ärgern

Den Straubingern gelingt es seit Jahren, mit wenig Geld eine starke Mannschaft zusammenzustellen. Die Tigers kassierten bisher die wenigsten Gegentore (49), treffen selbst aber oft (72-mal) und auch noch richtig schön. Besonders schön sind Siege gegen die "Großen": "Das ist natürlich super. Wenn man die großen Klubs ärgert und hinter sich lassen kann, ist das dann nochmal so ein Extra, wo du sagst, die To-do-Liste wird abgearbeitet."

Play-offs oder mehr? "Dann wird die Stadt abgerissen"

Trainer Tom Pokel hat diese Saison eine Mannschaft, die Schwächen und Fehler des Gegners eiskalt bestraft, Siege am Fließband einfährt und deswegen auch am Saisonende ganz oben stehen könnte: Brandt: "Klar, wir träumen schon davon, dass wir Deutscher Meister werden. Dann müssen wir uns überlegen, dass wir eine neue Stadt bauen, weil die wird abgerissen in zwei Tagen."

So weit ist es noch nicht – das "kleine Saisonziel" bleibt auch erstmal, in die Play-offs zu kommen. Aber wenn die Tigers so weitermachen wie bisher, dann ist in dieser DEL-Saison alles möglich. Glaubt auch Brandt: "Wir haben auf jeden Fall das Potenzial, dass wir ganz oben mitspielen können."