Memminger Eishockey-Damen kämpfen für Titel und gegen Vorurteile

Sponsoren sichern die Zukunft

Doch durch die Erfolge der vergangenen Jahre habe sich schon viel verbessert, betont Teammanager Peter Gemsjäger. Mittlerweile übernehme der Verein für alle Spielerinnen die Mitgliedsbeiträge und bezahle auch die Kosten für die Auswärts-Fahrten.

Auch um Sponsoren müssen sich die Memminger Frauen – im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen – laut Gemsjäger keine Sorgen machen. Peter Gemsjäger: "Da sind wir in Deutschland absolut Vorreiter, denk ich. Wir haben insgesamt rund 50 Sponsoren von klein bis groß und mit jedem Erfolg sind die natürlich auch bereit, weiterzumachen oder auch mehr zu machen."

"Ihr macht nur das Eis kaputt" – der Kampf gegen Vorurteile

Doch laut Gemsjäger müsste sich grundlegend etwas ändern. Noch immer gebe es gegenüber den Eishockey-Frauen viele Vorbehalte und Befürchtungen. Das liege auch daran, dass Frauen-Eishockey in ganz Bayern, so Gemsjäger, nicht die beliebteste Abteilung im Verein sei. Peter Gemsjäger: "Da gibt es andere Trainer, die sagen: Ihr macht nur das Eis kaputt! Und das stimmt halt nicht! Die Frauen machen einen guten Job – und die alten Vorurteile müssen mal weg.“

Erst kürzlich seien die Frauen der "Indians" bei der Sportlerehrung der Stadt Memmingen vom Oberbürgermeister als "Aushängeschild der Stadt" bezeichnet worden. Gemsjäger wünscht sich, dass mehr Vereine das Frauen-Eishockey fördern und jungen Mädchen, die Möglichkeit dazu bieten.

Jeder Titel bringt auch mehr Aufmerksamkeit

Große Unterstützung komme aktuell vom Verband. Für 2027 sei eine Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland geplant, mit Männern und Frauen zusammen. Für Gemsjäger ein gutes Zeichen: "Dadurch denke ich, dass das Frauen-Eishockey einen Schritt weiterkommen wird."

Und auch "Indians"-Kapitänin Daria Gleißner betont: Jeder Titel helfe, indem er mehr Aufmerksamkeit mit sich bringt. Gleißner: "Das ist wichtig, damit auch die jungen Mädels sehen – hey, da passiert was, da bewegt sich was, ich kann auch in Deutschland Profi-Eishockeyspielerin werden." Als nächstes Ziel steht auf diesem Weg nun die Titelverteidigung an.