Eishockey-Jubiläum: 1.000 DEL-Spiele für Panther Daniel Pietta

1.000 Spiele allein in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - das ist vor Daniel Pietta erst elf Spielern gelungen, darunter Stars wie Philip Gogulla und Yannic Seidenberg. Der Panther reihte sich am Mittwochabend in diese exklusive Liste ein. Bei Piettas Jubiläumsspiel, dem zweiten Viertelfinal-Play-off-Duell gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ging der ERC aber als Verlierer vom Eis (3:4, 1:0, 2:1 , 0:2 , 0:1).

Um die Leistung des Panthers zu würdigen, wurde er kurz vor Spielbeginn von der DEL ausgezeichnet und mit einer kleinen Zeremonie geehrt. Auch die Familie des Jubilars war mit auf dem Eis.

250 Tore, 500 Vorlagen, 750 Scorer-Punkte

Die meisten seiner vielen DEL-Spiele hat der 37-jährige Stürmer zwischen 2005 und 2020 für die Krefeld Pinguine aus seiner Heimatstadt bestritten. Seit 2020 trägt Pietta nun das Trikot des ERC Ingolstadt, mit dem er im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister wurde.

Pietta schoss rund 250 Tore und gab über 500 Vorlagen, sodass er in seiner Karriere weit mehr als 750 Scorer-Punkte sammeln konnte - eine beachtliche Bilanz nach 1.000 Spielen.