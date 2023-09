Bundestrainersuche: Van Gaal wäre "komplett frischer Impuls"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steckt in der Krise - oder doch nicht! "Vielleicht müssen wir gar nicht so schwarzmalen", sagt ARD-Fußball-Experte Thomas Broich bei Heute im Stadion. Sondern "nur Qualitäten wieder zum Vorschein bringen, die gerade einfach nur Brach liegen".

Die Trennung von Hansi Flick als Bundestrainer kam für den ehemaligen Mittelfeld-Akteur allerdings "einen Ticken" zu spät. Broich kann jedoch durchaus verstehen, dass man Flick so lange das Vertrauen geschenkt hat. Auch, "weil bis zuletzt immer noch die Offensivleistung zumindest vielversprechend war", so der gebürtige Münchner. Was aus seiner Sicht "in der ganzen Zeit nicht abgestellt wurde, war allerdings diese Defensivschwäche." Dazu wurde auch plötzlich nicht mehr guter Fußball gespielt und keine Chancen mehr herausgespielt. "Da gab es natürlich keine zwei Meinungen mehr", so Broich.

Flicks Amtszeit nicht vom Glück gesegnet

Er glaubt allerdings, dass Flick auch das Quäntchen Glück fehlte: "Die Sache mit dem Spielglück wird tatsächlich immer noch total unterschätzt, weil gegen Frankreich geht plötzlich der allererste Torschuss rein." Beim Basketball würde man nie von Spielglück reden, das sei beim Fußball anders. "Es ist jetzt nicht nur immer Pech bei Hansi Flick, aber unterm Strich kann man sagen, seine Amtszeit war auch nicht von Glück gesegnet".

Die schlechte Defensive kein Thema mehr

Das Spielglück stellte sich im Spiel eins nach Flick unter Interimstrainer Rudi Völler wieder ein. Der 63-Jährige konnte die Blockade im Länderspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich überraschend lösen. Die Mannschaft zeigte plötzlich wieder ihr Potential. "Das spricht gar nicht so sehr gegen den Trainer Flick, gegen den Menschen Flick. Es ist einfach so, dass sich über Monate etwas angestaut hat. Ballast, überhaupt keine Frische, keine Inspiration da war. Und dann kommt Rudi Völler, der es einfach versteht, ein paar Knöpfe zu drücken und den Druck von der Mannschaft zu nehmen."

Der positive Effekt war nicht nur bei den Fans zu spüren: "Über Nacht ist die Stimmung im Land eine andere", so Broich im Blickpunkt Sport. "Plötzlich sieht es so aus, als ob wir verteidigen können. Und von der schlechten Defensive ist keine Rede mehr".

Kriterium für eine Neuverpflichtung?

Dennoch ist damit das Problem der Flick-Nachfolge noch nicht gelöst. "Der Markt ist gerade nicht so ergiebig", findet Broich. Vielleicht ergebe sich im Laufe der Saison ja noch die ein oder andere Möglichkeit.

Für ihn stellt sich bei der Suche allerdings auch die Frage: Was ist eine Sofortlösung und was ist für die Zukunft der Nationalmannschaft dann auch das Beste? So kurz vor der EM noch einen Konzepttrainer zu verpflichten, hält Broich für total schwierig.

Mit Rudi Völler an der Seitenlinie habe man jetzt gesehen, "dass man vielleicht jemand braucht mit viel Erfahrung, der sehr pragmatisch an die Sache herangeht". Deshalb fallen auch Namen wie Louis van Gaal und Stefan Kuntz. Julian Nagelsmann, glaubt Broich, "ist für die Zukunft definitiv ein Kandidat". Allerdings fragt er sich auch, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür wäre, wo der 36-Jährige noch Bayern-Altlasten mit sich herumschleppt!

Van Gaal wäre ein frischer Impuls von außen

Broich könnte sich vorstellen, dass man jetzt jemanden hereinholt, der völlig unvorbelastet herangeht. Trainer-Urgestein van Gaal hatte auch ARD-Experte Bastian Schweinsteiger ins Spiel gebracht. Mit dieser Lösung konnte sich auch Broich anfreunden: "Je mehr ich darüber nachdenke, sehe ich es gar nicht so verkehrt."

Der Niederländer sei ein totaler Pragmatiker. "Er hat eine wahnsinnige Aura. Ihm geht es nur um den Erfolg", so Broich. Es wäre mal "ein komplett frischer Impuls". Aber "perspektivisch sollten wir schon wieder einen Trainer haben, der die Mannschaft dann auch formt und aufbaut. Und eine Vision muss definiert werden, wie auch immer die aussehen mag. Das wäre für mich eine sehr pragmatische Lösung." Da würden dann auch andere Trainer infrage kommen. "Ich glaube nicht, dass man jetzt in der Kürze der Zeit, so viel noch konzeptionell arbeiten kann".