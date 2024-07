Triathlon Challenge Roth: Anne Haug nimmt überraschend teil

Zweimal - 2021 und 2022 - hat sie den Challenge Roth gewonnen, im vergangenen Jahr wurde sie hinter der Schweizerin Daniela Ryf Zweite. Und auch in diesem Jahr ist Anne Haug beim wichtigsten deutschen Triathlon wieder am Start (live ab 6.15 Uhr im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek). Zunächst hatte die 41-jährige Bayreutherin ihre Teilnahme abgesagt. Sechs Tage vor dem Wettbewerb kam nun etwas überraschend doch noch die Zusage.

Anne Haug ist schon voller Vorfreude auf den Sonntag: "Roth ist für mich einfach mein Heimrennen, deshalb freue ich mich ungemein wieder die tolle Stimmung aufzusaugen, die mir hoffentlich dabei hilft, wieder meine absolute Höchstleistung zu erreichen", sagte die 41-Jährige. "Mein Start ist zwar recht kurzfristig, aber während der Saison ändern sich oftmals die Pläne. Als ich vor ein paar Wochen wieder mal Bilder vom Rennen aus Roth näher angesehen habe, ist der Entschluss gereift, dass ich Roth auch in diesem Jahr einfach nicht auslassen kann."

Sieg in Lanzarote nach schwierigem Saisonstart

Die 40. Auflage des Triathlons im mittelfränkischen Roth ist mit der Zusage der Vizeweltmeisterin um eine Attraktion reicher. Die Oberfränkin, die zu Beginn des Jahres Platz eins der Weltrangliste einnahm, hatte zuletzt über die Halbdistanz außer Konkurrenz am Ironman im südfranzösischen Nizza teilgenommen, wo im September die Weltmeisterschaften stattfinden. Ziel war es, die Strecke unter Wettkampfbedingungen zu testen.

2023 war für Haug eines der erfolgreichsten Jahre ihrer Karriere. Beim Ironman auf Hawaii wurde Haug Vizeweltmeisterin. Damit hat sie nach dem Sieg 2019 und Bronze 2018, 2021 und 2022 den Medaillensatz komplettiert. Auch der Sieg bei den PTO European Open in Ibiza gilt als einer der größten Erfolge ihrer Karriere. 2024 begann zäh, weil Haug krankheitsbedingt erst spät ins Training einsteigen konnte. Den Ironman in Lanzarote konnte die Oberfränkin aber souverän gewinnen.