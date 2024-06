40 von 120: Jonas Deichmann auf Triathlon-Weltrekordkurs

Mittlerweile haben Jonas Deichmann und sein Team viel Routine. Seit mehr als 40 Tagen steht täglich immer das Gleiche auf dem Programm. Um kurz vor sieben Uhr springt Deichmann in den Rothsee, schwimmt vier Runden und nach 3,8 Kilometern im Wasser gibt es Frühstück im Campingstuhl am Rothsee. Genauso auch bei Langdistanztriathlon Nummer 40. Es läuft rund im Team Deichmann. "Der Körper hat sich angepasst. Das heißt, es ist immer noch hart, aber nicht mehr ganz so hart, wie die Anfangszeit. Tag 40 ist ein richtiger Meilenstein. Nicht nur weil es ein Drittel ist, sondern weil es sind jetzt auch nur noch 20 Tage, dann ist Challenge Roth", sagt Deichmann. Das bedeutet: Halbzeit für seine Mission Weltrekord. 120 Langdistanzen in Folge will der Extremsportler schaffen. Das heißt täglich 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.

Sportler begleiten Jonas Deichmann

Bei seiner täglichen Tour durch den Landkreis Roth ist Jonas Deichmann längst nicht mehr alleine. Jeden Tag sind viele Menschen mit ihm unterwegs. Das sei für ihn eine unglaubliche Motivation, sagt der Extremsportler. Dominik Artner aus Neuburg an der Donau hat sich extra einen Tag Urlaub genommen. Er startet in diesem Jahr beim Challenge Roth und will sich darauf vorbereiten. Darum schwimmt er mit Jonas Deichmann. Heiko Zöllner aus Schwäbisch Hall ist Triathlon-Neuling. "Ich will das einmal miterleben, wie er das macht. Einmal selber hautnah dabei sein", sagt er.

Der Sport verbindet

Nach dem Schwimmen wartet die Radstrecke. Zwei Mal 90 Kilometer durch den Landkreis Roth. Beim Radfahren müssen Jonas Deichmann und sein Team die Gruppe an manchen Tagen sogar limitieren. Es sei zu gefährlich, im Straßenverkehr mit bis zu 60 Mann zu fahren, so Deichmann. Bei Triathlon Nummer 40 ist die Gruppe überschaubar. Manche fahren zwei Runden mit, manche nur eine. Je nach Zeit, Lust und Laune. Die Stimmung ist gut. Das Erlebnis mit Jonas Deichmann und der Sport verbinden die Männer und Frauen.

Rother Landrat läuft einen Marathon

Noch größer wird die Gruppe nach dem Wechsel zum Laufen. Mit dabei ist auch der Rother Landrat Ben Schwarz (SPD). Es ist sein erster Marathon überhaupt. Bevor es los geht ist der Politker noch skeptisch. Normalerweise laufe er maximal eine Stunde, erzählt er. "Das ist eine Herausforderung. So kurz bevor es losgeht, weiß ich nicht, ob es die richtige Entscheidung war", schmunzelt Schwarz. Der Landrat hofft auf die Motivation durch Jonas Deichmann und die Laufgruppe. Es geht den Kanal entlang, durch Roth nach Büchenbach.

Jeden Abend Stimmungsnest in Büchenbach

Dort warten jeden Abend rund 20 Menschen auf Jonas Deichmann und die Laufgruppe. Ein Lied hätten sie schon für Jonas gedichtet und die Feuerwehr habe ein Spalier aus der Feuerwehrleiter gebaut, berichten die Büchenbacherinnen und Büchenbacher. Wolfgang Waner ist 85 Jahre alt und kommt jeden Abend her. "Ich muss des bewundern, was der Mann macht. Das ist schon stark", sagt er. Das findet auch das Ehepaar Hablitschek. "Jonas freut sich auch immer. Er ist immer gut drauf und winkt", freut sich Traudl Hablitschek. Irene Heubusch sei ein Riesen-Fan, sagt sie. "Ich bin echt begeistert, weil das echt a tolle Leistung ist", findet sie.

Jonas Deichmann motiviert und inspiriert

Die gute Stimmung in Büchenbach motiviert für die letzten Marathon-Kilometer zurück nach Roth. Dort warten am Zieltor, Fans, Familienmitglieder und auch das Team Challenge auf die Laufgruppe. Gegen 21 Uhr läuft Jonas Deichmann durch das Challenge-Zieltor im Rother Stadtgarten. Der Extremsportler hat Triathlon Nummer 40 geschafft. Und auch Landrat Ben Schwarz hat seinen Marathon durchgezogen. "Es ist besser gegangen als gedacht und hat einen Riesenspaß gemacht. Aber ohne Jonas hätte ich keinen Marathon gelaufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Motivation hätte ich sonst nicht gehabt", sagt Schwarz. Jonas Deichmann inspiriert die Menschen in Roth und darüber hinaus. Sein Weltrekordversuch läuft noch bis zum 5. September.