Frage der Woche: Warum ist Bayer Leverkusen nicht zu knacken?

Egal ob national oder international: Bayer Leverkusen ist einfach nicht zu knacken. Trotz 42 Pflichtspielen in drei unterschiedlichen Wettbewerben, steht für das Team von Xabi Alonso noch keine einzige Niederlage in dieser Saison zu Buche. Maximal acht Partien stehen noch aus und langsam deutet vieles darauf hin, dass Leverkusen der "Durchmarsch" gelingt.

Da werden Erinnerungen wach an eine Spielzeit in England. Vor genau zwanzig Jahren, in der Saison 2003/04 gewann der FC Arsenal ungeschlagen die Meisterschaft – dafür gab's nicht nur die Premier League Trophy, sondern auch einen kleineren Meisterpokal aus Gold – den bislang einzigen, der vergeben wurde. Eine nette Idee auch für die Bundesliga.

Ein verbessertes Bayern-Gen aus dem Chemie-Labor?

Schließlich könnte Leverkusen etwas erreichen, was noch nicht einmal der FC Bayern geschafft hat: Eine Meisterschaft ohne Niederlage. Sechs Spieltage sind es noch in der Bundesliga – dass als Gravur erstmals "Bayer 04 Leverkusen" auf der Meisterschale prangen wird, daran zweifelt wirklich niemand mehr.

Bereits an diesem Wochenende kann es so weit sein. Das oft verspottete "Vizekusen" ist damit offiziell Geschichte. Das Bayer Leverkusen von 2023/24 hinterlässt Konkurrenz und Fans mit einer Mischung aus Ratlosigkeit und Faszination. Wie wurde aus dem Team, das oft einer Sensation nahe kam, dem aber dann doch oft die Nerven versagten, ein unbesiegbares Super-Team, das unbeirrt von Erfolg zu Erfolg reist? Waren es die Transfers? War es Alonso? Hat Bayer im Labor vielleicht ein verbessertes Bayern-Gen hergestellt? Und woher kommen die Comeback-Qualitäten, die den Leverkusenern oft späte Tore und Punkte bescheren?

Die große Frage: Warum ist die Werkself nicht zu knacken?

