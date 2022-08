Bundesliga: FC Bayern feuert gnadenlos aufs VfL-Tor

Der FC Bayern München ist früh in der Saison wieder voll in Fahrt. Nach den Siegen gegen Frankfurt (6:1), Wolfsburg (2:0) und Bochum sind die Münchner schon jetzt das einzige verlustpunktfreie Team der Liga. Mit dem 7:0 revanchierte sich das Team von Julian Nagelsmann auch für die Niederlage vom 22. Spieltag der vergangenen Saison.

Sané eröffnet das Tor-Spektakel

Den Torreigen der Münchner eröffnete am Sonntag bereits in der 4. Minute Leroy Sané. Dem hatte Kingsley Coman den Ball zurückgelegt. Der 26-Jährige zog aus 15 Metern halb rechts vor dem Tor mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und versenkte das Leder sehenswert in den rechten Giebel.

Nach einer Standardsituation konnte Neuzugang Matthijs de Ligt (25') per Aufsetzer ins kurze Eck einnicken. Kingsley Coman schob in der 33. Minute aus fünf Metern zum 3:0 ins leere Tor ein.

Doppelpack für Mané

Die Gastgeber hielten insgesamt zwar gut dagegen und kamen zu einigen Chancen, doch mit individuellen Fehlern machte sich der VfL das Leben selbst schwer. Bei den Bayern lief es dagegen: Ein Treffer von Sadio Mané in der 40. Minute wurde nach VAR-Entscheidung zwar nicht gegeben, doch nur zwei Minuten später holte sich der Senegalese seine Belohnung ab. Nach einem feinen Steilpass von Coman ließ er bei seinem Antritt Richtung Tor VfL-Verteidiger Cristian Gamboa und Tormann Manuel Riemann alt aussehen und schickte das Leder aus der Drehung zum 4:0-Pausenstand flach ins kurze Eck.

In der zweiten Hälfte ließen es die Münchner zwar ruhiger angehen, doch nach guten Chancen durch Joshua Kimmich und Coman klingelte es erneut im Kasten des VfL. Saidy Janko hatte den Franzosen zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mané eiskalt zum 5:0. Doppelpack für den 30-jährigen Ex-Liverpooler.

Bochums Gamboa erhöht unglücklich auf 6:0

Gamboa hatte auch in der 69. Minute keinen glücklichen Auftritt. Mit dem langen Bein musste er an Serge Gnabrys Pass in Richtung des enteilten Sané, grätschte das Leder dabei aber unglücklich am herauseilenden Riemann vorbei zum 6:0 ins eigene Tor.

Mit dem 7:0 durch Gnabry (76.) wurde dann auch noch ein Eintrag in die Bochumer Geschichtsbücher für die höchste Heimniederlage fällig. Den Gastgebern blieb dagegen selbst der Ehrentreffer verwehrt. Einen beherzten Schuss von Simon Zoller (78.) lenkte Manuel Neuer mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Die Bayern waren satt, es blieb am Ende beim 7:0-Erfolg.

VfL Bochum - Bayern München 0:7 (0:4)

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets (85. Masovic), Heintz, Janko (69. Osei-Tutu) - Losilla, Stöger - Asano (68. Holtmann), Förster (68. Goralski) - Hofmann, Zoller (85. Lampropoulos). - Trainer: Reis

München: Neuer - Pavard (67. Mazraoui), Upamecano, de Ligt, Hernandez (62. Stanisic) - Kimmich, Sabitzer (62. Gravenberch) - Coman, Leroy Sane - Thomas Müller (67. Gnabry), Mane (72. Vidovic). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Tore: 0:1 Leroy Sane (4.), 0:2 de Ligt (25.), 0:3 Coman (33.), 0:4 Mane (42.), 0:5 Mane (59., Foulelfmeter), 0:6 Gamboa (69., Eigentor), 0:7 Gnabry (76.) Zuschauer: 26.000 (ausverkauft)

Beste Spieler: Zoller - de Ligt, Coman, Sane

Gelbe Karten: Janko

Erweiterte Statistik (Quelle: Sportec Solutions): Torschüsse: 13:22 Ecken: 5:5 Ballbesitz: 39:61 Prozent Zweikämpfe: 64:85