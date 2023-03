Berisha & Co – FCA-Kicker vor Nominierung für Nationalmannschaft

Interviews gibt Mergim Berisha derzeit wenige. Ohnehin ist der 24-Jährige kein Mann der großen Worte. Der Mittelstürmer des FC Augsburger lässt lieber Tore sprechen – und andere: vor allen seinen Vereinstrainer beim FCA. Der heißt Enrico Maaßen und schmunzelt nur noch, wenn die Frage nach Berisha und der Nationalmannschaft kommt: "Es gibt keine Pressekonferenz ohne diese Frage", aber es gäbe halt auch keinen besseren Stürmer derzeit in Deutschland und der Bundestrainer werde schon das Richtige entscheiden. In Augsburg sieht man Berisha auf Augenhöhe mit dem in der Nationalelf derzeit gesetzten Bremer Niklas Füllkrug, daher wäre auch Manager Stefan Reuter nicht über eine Nominierung überrascht: "Ich kann mir das gut vorstellen, weil er in den letzten Wochen sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Gegen die Bayern hat er gezeigt, dass er sich auch gegen eine Top-Abwehr durchsetzen kann - Und er trifft einfach."

Doppelpack gegen Bayern als Bewerbung für die Nationalelf

Am letzten Wochenende beim Auswärtsspiel in München traf der gebürtige Berchtesgadener sogar doppelt. Zwar konnte auch Berisha die 3:5-Niederlage bei den Bayern nicht verhindern, Eindruck hat er aber hinterlassen, nicht nur bei seinem Torhüter Rafal Gikiewicz: "Mergim hat zwei Tore gegen die Bayern geschossen, da war Bundestrainer Hansi Flick ja im Stadion. Ich bin sicher er bekommt die Nominierung."

Nominierung heute Nachmittag

Ob Mergim Berisha für die anstehenden Länderspiele gegen Peru (in Mainz) und Belgien (in Köln) nominiert wird, will Bundestrainer Hansi Flick heute im Laufe des Nachmittags bekannt geben. Und dann könnte es laut FCA-Manager Reuter auch noch eine weitere Überraschung geben: "Berisha ist nicht der einzige, der auf dem Zettel des DFB steht. Ich drücke unseren Jungs die Daumen." Den zweiten Kandidaten für Hansi Flick lässt Reuter zwar offen, es dürfte aber Arne Meier sein. Der gebürtige Berliner wurde zusammen mit Berisha U21-Europameister und hat beim DFB alle Nachwuchsteams seit der U15 durchlaufen. Seine Nominierung wäre eine noch größere Überraschung als die seines Teamkollegen. Aber vielleicht weiß Stefan Reuter ja mehr, immerhin kickte er Ende der 1980er Jahre zusammen mit Hansi Flick beim FC Bayern: "Ich habe die Nummer und kenne ihn ganz gut, aber ich hatte keinen Kontakt und glaube auch, dass das keinen Sinn machen würde."

Lange kein Augsburger Nationalspieler beim DFB

Nationalspieler aus aller Herren Länder hat der FC Augsburg viele: Der Schweizer Ruben Vargas und der Pole Robert Gumny, kickten zuletzt sogar bei der Weltmeisterschaft in Katar. Deutsche Nationalspieler allerdings sind rar. Felix Uduokhai war Ende 2020 zwar vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw nominiert, kam letztlich aber nicht zum Einsatz. So bleibt der derzeit verletzte André Hahn der bislang letzte Augsburger, der den Adler auch wirklich auf der Brust trug. Im Mai 2014 durfte der schnelle Flügelspieler in Hamburg gegen Polen vorspielen, stand anschließend sogar im vorläufigen Aufgebot für die Weltmeisterschaft – musste den Triumph der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien aber letztlich vor dem Fernseher verfolgen.

Gikiewicz für Polen?

Kein Nationalspieler ist übrigens FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. Der Pole gilt zwar seit Jahren als einer der besten Torhüter der Bundesliga, kam bislang aber nicht über eine Nominierung hinaus – und selbst die ist schon vier Jahre her. Jetzt könnte Gikiwiecz eine neue Chance bekommen. In seiner Heimat werden ihm jedenfalls gute Chancen eingeräumt. Vorerst drückt der 35-Jährige aber seinem Augsburger Teamkollegen Mergim Berisha die Daumen: "Ich hoffe und ich bin sicher: Er bekommt die Nominierung, weil das auch ein Kompliment für uns, ein Kompliment für den Klub und die ganze Stadt ist. Ich hoffe er wird nominiert und schießt auch für uns noch viele Tore."

Auszeichnung für Arbeit beim FCA

So sieht es auch Trainer Enrico Maaßen, der die Entwicklung seines Angreifers lobt. Schließlich sprechen acht Tore und vier Vorlagen eine deutliche Sprache: "Eine Nominierung wäre cool für den Klub, eine Auszeichnung für uns alle und natürlich auch für Mergim." Fragen nach den eigenen Spielern und der Nationalmannschaft sind eben doch irgendwie "cool". Und daher schmunzelt Maaßen am Ende der eingangs erwähnten Pressekonferenz noch einmal: Denn eigentlich hätte der FCA heute während der Kaderbekanntgabe von Hansi Flick Training, "aber jetzt werde ich natürlich drauf achten und sie auch gucken."