Augsburg-Neuzugang Finn Dahmen: "Ich möchte jedes Spiel spielen"

Letzter Spieltag der vergangenen Saison: Finn Dahmen, damals noch für Mainz 05 aktiv, pariert den Elfmeter von Dortmunds Sebastian Haller und verhindert eine schwarzgelbe Aufholjagd. Ob sich die Bayern, die parallel in Köln Meister wurden, schon bedankt haben? "Ich hätte mich natürlich über ein kleines Geschenk gefreut, aber da kam bisher noch nix", erzählt der heimliche Meistermacher im Interview mit BR24Sport, will sich dann aber doch lieber auf das Sportliche in Augsburg konzentrieren. "Ich möchte die Nummer eins sein, jedes Spiel spielen und eine bessere Saison spielen als es die letzte war."

Dahmens Stärken im Spielaufbau

Eigentlich wollte der 25-Jährige schon letzte Saison in die Fuggerstadt wechseln. Jetzt tritt er mit einem Jahr Verspätung die Nachfolge von Publikumsliebling Rafal Gikiewicz an, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Anders als sein Vorgänger kann Dahmen nicht nur auf der Linie glänzen, sondern ist auch in der Lage, das Spiel aufzubauen. "Wir sind die, die das Spiel von hinten aufbauen und da tut's der Mannschaft gut, wenn da einer im Tor steht, der einen sauberen Pass spielen kann", sagte Dahmen.

Größe "nicht ausschlaggebend"

Der U21-Europameister ist ein moderner, spielstarker Torhüter. Sein Stil ähnelt dem des etwa gleich großen Yann Sommer beim FC Bayern. Beide sind ungefähr 1,85 Meter groß. Für Dahmen ist die fehlende Größe aber "nicht ausschlaggebend" und sicher kein Nachteil. "Als kleinerer Torwart, hat man den Vorteil, dass man beweglicher und schneller ist. Als größerer hast du mehr Reichweite", sagt Dahmen und verweist auf zwei Top-Torhüter des Weltfußballs: "Ter Stegen ist 1,85 Meter und Courtois 2 Meter - und beide sind unglaubliche Torhüter." Wie Sommer bei den Bayern mit Manuel Neuer kämpft auch Dahmen beim FCA mit einem deutlich größeren Torhüter um den Platz im Tor. Der Tscheche Tomas Koubek ist knapp 2 Meter lang.

FC Augsburg auf der Suche nach der Konstanz

Das große Problem des FCA sieht der Ex-Mainzer aber ohnehin nicht zwischen den Pfosten - sondern zwischen den Ohren: "Hier geht's vor allem um die Konstanz. Letztes Jahr habe ich viele gute Spiele des FCA gesehen, aber es gab immer Aufs und Abs. Jetzt geht es darum, die Leistung konstant zu halten", gibt der Neuzugang die Richtung vor. In der vergangenen Saison konnten die Schwaben die Klasse erst am letzten Spieltag und das trotz einer Niederlage in Mönchengladbach halten.

So spannend soll es in diesem jahr auf keinen Fall werden, dass sind sich Finn Dahmen und seine neuen Kollegen beim FC Augsburg einig. Und nur falls sich die Bayern doch noch bedanken wollen: Der FCA gastiert bereits am zweiten Spieltag in der Münchener Arena. Höchstwahrscheinlich mit Finn Dahmen als neuer Nummer eins.