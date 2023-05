Bayern-Präsident will Sportliches und Personelles klar trennen

"Wir trennen schon das Sportliche und das, was wir betriebswirtschaftlich und personalpolitisch machen müssen", sagte Hainer bei einer Ehrenamtsveranstaltung in München gegenüber BR24Sport. Mit anderen Worten: Personalentscheidungen, die möglicherweise auch Vorstand Oliver Kahn oder Sportdirektor Hasan Salihamidzic betreffen könnten, werden unabhängig davon getroffen, ob der FC Bayern München erneut Deutscher Meister wird oder nicht.

"Leipzig wird ein harter Brocken"

Dass die elfte Meisterschaft in Serie eingefahren wird, da ist sich Hainer sicher: "Ganz Deutschland hat sich eine spannende Meisterschaft gewünscht. Aber am Ende des Tages wollen wir die Schale wieder holen." Er sei "immer Optimist", so der 68-Jährige weiter.

Man sehe, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel gesteigert habe, gegen Schalke sei richtig Zug drin gewesen, die Mannschaft habe auch nach dem 4:0 nicht aufgehört. "Das brauchen wir auch gegen Leipzig (Anstoß: Samstag, 18.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24Sport Livecenter). Das wird ein harter Brocken. Aber Gott sei Dank haben wir es in der eigenen Hand. Wenn wir unsere zwei Spiele gewinnen, werden wir auch Deutscher Meister."

Müller auch nächstes Jahr in Rot? "Davon können Sie ausgehen"

In dem Zusammenhang gab Hainer ein klares Bekenntnis zum Verbleib von Thomas Müller beim FC Bayern ab: "Thomas Müller ist ja nicht nur Fußballer, er ist Münchner durch und durch, er ist seine ganze Profikarriere beim FCB, verkörpert die bayerische Mentalität, dieses 'Miasanmia' und ist ein unheimlicher Motivator auf dem Feld." Auf die Frage, ob Müller auch in der kommenden Saison im Bayern-Trikot auflaufen werde, sagte Hainer: "Davon können Sie fest ausgehen."