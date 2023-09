Deutschland gegen Serbien: Svetislav Pesic gegen sein Ex-Team

Es ist eine Geschichte, die sich kein Hollywood-Drehbuchautor besser ausdenken hätte können. Das deutsche Basketball-Nationalteam steht zum ersten Mal im Finale einer Weltmeisterschaft und trifft dort auf Serbien um Ex-Trainer Svetislav Pesic. Der mittlerweile 74-Jährige sorgte als Trainer für den letzten und einzigen Titelgewinn des DBB-Teams. Unter seiner Leitung wurde Deutschland 1993 Europameister in der Münchner Olympiahalle.

Pesics Wunsch geht in Erfüllung

„Ich habe mir dieses Finale gewünscht und es ist so gekommen" freute sich Pesic in einer Pressemitteilung seines Ex-Vereins FC Bayern Basketball. Für die Münchner saß der Serbe zwischen 2012 und 2016 auf der Trainerbank und feierte 2014 den deutschen Meistertitel. Wie das deutsche Team steht auch Serbien etwas überraschend im Endspiel um WM-Gold.

Pesics Mannschaft bezwang im Halbfinale die favorisierten Kanadier mit 95:86, Dennis Schröder und Co. schalteten Topfavorit Team USA mit 113:111 aus. Für Pesic war das keine Überraschung. "Es war ein tolles Spiel, aber man hat von Anfang an gesehen, dass die Deutschen gewinnen werden. Ich freue mich, jetzt soll der Bessere gewinnen."

Bundestrainer Herbert: Pesic "einer der besten Trainer der Welt"

Gordon Herbert lobte Pesic am Samstag als einen "der besten Trainer in der Welt. Seine Bilanz spricht für ihn. Er hatte auch einen großen Einfluss auf den deutschen Basketball", so der Bundestrainer im WM-Podcast von "MagentaSport". Der Kanadier geht dennoch selbstbewusst ins Endspiel am Sonntag in Manila: "Wir haben es uns verdient, da zu stehen, wo wir stehen. Ich denke, wir werden bereit sein." Er ist sich sicher, dass seine Mannschaft, die im Finale leicht favorisiert ist, den Gegner nicht unterschätzen wird. "Die Jungs verstehen diese Chance. Das ist eine Chance, die gibt es nur einmal im Leben in so einem großen Finale", sagte Herbert am Samstag.

Marko Pesic drückt Vater Svetislav die Daumen

Für das DBB-Team wäre es die nächste Steigerung nach der Bronzemedaille bei der Heim-EM im vergangenen Jahr. Bei einer WM reichte es bisher ebenfalls nur zu Platz drei. Den holte die Mannschaft um Svetislav Pesics Sohn Marko 2002 in den USA. Drei Jahre später gewannen Pesic, Nowitzki und Co. die Silbermedaille bei der Heim-Europameisterschaft.

Für das Finale am Sonntag drückt er aber doch seinem Vater die Daumen, denn: "Ich würde mich nicht zuhause blicken lassen, wenn ich jetzt nicht meinen Vater unterstütze" sagt Pesic im Interview mit BR24Sport. Das Erfolgsgeheimnis seines Vater? Auch wenn es sich blöd anhören, aber "er kann nichts anderes als Basketball", so Pesic Junior. Er sei ein "unglaublicher Kämpfer", bewundert ihn sein Sohn.

Pesic: Aus Rückschlägen zieht er seine Kraft

"Es gibt nicht eine Situation, wo er aufgegeben hat", sagt Pesic und meint damit auch die schwierige Vergangenheit im serbischen Nationalteam. Bei der EM im letzten Jahr war für Serbien bereits im Achtelfinale Endstation. "Da zieht er seine Kraft daraus", so Pesic. "Man kann sich vorstellen, wie stolz wir alle auf ihn sind."

Das Finale am Sonntag wird ein "großer Tag für den deutschen Sport", so der ehemalige Nationalspieler. Die Konstellation macht es für Pesic Junior schwer und leicht zugleich. "Diplomatisch gesehen kann ich nicht verlieren."