Bahnrad-Vierer mit Brennauer holt EM-Gold

Der Gold-Vierer von Tokio hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich den nächsten Titel in der Mannschaftsverfolgung gesichert. Nach Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Japan und der WM wiederholte das Quartett um Lisa Brennauer am Freitag den EM-Triumph aus dem Vorjahr und wurde seiner Favoritenstellung erneut gerecht. Es war die erste deutsche Goldmedaille bei den European Championships.

Deutschlands "Mannschaft des Jahres", die Olympiasiegerinnen Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein, lag im Finale lange gegen die Italienerinnen zurück. Am Ende reichte es in 4:10,872 Minuten knapp zum Sieg. Italien (4:11,571) blieb die Silbermedaille, Bronze sicherte sich das Quartett aus Frankreich.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Olympiasieg war es war das letzte Rennen in dieser Formation. Brennauer beendet in München ihre Karriere. Die 34-Jährige ist noch in der Einerverfolgung sowie auf der Straße im Einsatz.