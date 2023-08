Auf welche Neuheiten in der Liga freuen Sie sich am meisten?

In dieser Woche vor genau 60 Jahren rollte das erste Mal der Ball in der Bundesliga – seitdem hat sich viel getan, langweilig wurde es nie. Und auch in dieser noch jungen Saison ist das so.

Mit Harry Kane ist ein Weltstar in die Bundesliga gekommen, mit Heidenheim eine knapp 50.000 Einwohner-Stadt erstmals dabei. Seit dieser Saison sind auch XXL-Nachspielzeiten angesagt – es gibt also jeden Spieltag noch mehr Fußball. Dazu freut sich die Liga auf Rückkehrer wie Granit Xhaka, Toptalente wie Xavi Simons oder Bundesliga- Debütanten wie Nationalspieler Robin Gosens. Und bei den eigenen Vereinen ist für die Fans eh immer was los. Viele Neuheiten also auch diesmal wieder!

Unsere Frage der Woche:

Auf welche Neuheiten freuen Sie sich am meisten?

