Alexander Schmid - Ein frühes Aus und eine späte Medaille

Seit zehn Jahren im DSV-Kader

Im Jahr 2011 qualifizierte sich Alexander Schmid für den DSV-Kader. Nur zwei Jahre später zog er sich einen Syndesmosebandriss zu und fiel für mehrere Monate aus. Auch die folgenden Jahre war Schmids Karriere verletzungsgeprägt. Die Vorbereitungen auf die jeweiligen Saisons waren schwerfällig. Wegen einer Viruserkrankung konnte Schmid nicht richtig trainieren und schleppte sich nur von Rennen zu Rennen.

Erst 2017 konnte Schmid seine Klasse unter Beweis stellen. Den bisher größten Coup landete er dabei in Val-d'Isère. Dort schaffte er es auf den sechsten Platz im Riesenslalom und konnte erstmals in seiner Karriere im Weltcup punkten. Sein Platz bei den Olympischen Winterspiele in Pyeongchang war damit gesichert.

Die ersten Podestplatzierungen

Eine Steigerung folgte in der Saison 2020/21. Bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo holte Schmid Bronze im Team. Zudem schrammte er als Vierter im Parallelslalom nur knapp an einer weiteren Medaille vorbei. Beim Weltcup wurde er im Parallelslalom dann dritter, mit dem Team landete er auf dem zweiten Platz beim Saisonfinale in Lenzerheide.