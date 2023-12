Abfahrt: Emma Aicher sorgt für Riesenüberraschung

Emma Aicher riss die Arme in die Luft, als sie im Zielbereich abschwang und die Sechs aufleuchten sah. Mit einer beherzten Fahrt auf der Corviglia-Piste im Schweizer St. Moritz konnte sich der DSV-Youngster damit unter den Top-Speed-Athletinnen einreihen und ihre beste Platzierung in der Abfahrt erzielen. Sogar das Podest war für die 20-Jährige in Reichweite - am Ende waren es 0,26 Sekunden, die ihr auf das Treppchen fehlten.

"Es hat sich wild angefühlt von oben bis unten", so Aicher nach ihrer Fahrt auf der anspruchsvollen Corviglia-Piste. "Vielleicht muss es sich so anfühlen, damit es schnell geht." Ihr Wunsch: "Ich hoffe, es geht in die Richtung weiter, das wäre schon schön".