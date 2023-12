Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Deutsches Ski-alpin-Team: Nur Linus Straßer ein Siegfahrer?

Die Ski-alpin-Saison kommt in Schwung. Bei den Frauen sind erstmals die Speedfahrerinnen in St. Moritz gefordert, bei den Männern die Techniker in Val d'Isère. Felix Neureuther nennt im Podcast "Pizza & Pommes" seine deutschen Podestkandidaten.