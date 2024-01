2024 ungeschlagen: Hält die Serie von 1860 München auch in Aue?

Es läuft wieder bei den Löwen. Der neue Trainer Argirios Giannikis ist zwar noch nicht ganz zufrieden, da sein Team die neuen Abläufe unter ihm noch nicht konstant auf den Platz bringt. Positiv sei aber, "dass wir in diesem Jahr noch ungeschlagen sind." Fünf Punkte aus den letzten drei Partien lassen die Münchner selbstbewusst in das Duell am Samstag beim Tabellenneunten Erzgebirge Aue gehen.

Auch Leroy Kwando, Torschütze zum 1:1 gegen Sandhausen am vergangenen Spieltag, sieht noch Optimierungsbedarf. "Es ist halt leider öfter so, dass nach einem Tor eine Mannschaft sagt: Das war es dann erst mal wieder. Das haben wir getan, daran müssen wir arbeiten. Es ist immer noch nicht perfekt."