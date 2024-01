Viet richtet's: Regensburg zurück an der Tabellenspitze

Der Jahn Regensburg hat die Tabellenführung in der 3. Liga zumindest zwischenzeitlich zurückerobert. Ein früher erster Treffer von Christian Viet (2.) setzte den Ton für das restliche Spiel: Der Jahn zeigte sich am 23. Spieltag angriffslustig - die Bemühungen der Gäste wurden hingegen nicht belohnt, ihre Patzer aber umso rigoroser bestraft. Am Ende waren die Regensburger mit einem 2:0 noch gnädig.

Schon die erste Offensivszene landete im Bielefelder Tor - und die Regensburg-Fans jubelten für Abschluss-Ass Viet. Der 24-Jährige traf mit einem satten Rechtsschuss ins linke Eck. Die souveränen Gastgeber untermauerten ihre Dominanz in der 23. Minute: Nach einem eklatanten Patzer von Bielefeld-Schlussmann Jonas Kersken stibitzte sich Viet die Kugel erneut und schob sie in den leeren Kasten.

Patzer-Serie von Bielefeld

Die Patzer-Serie von Bielefeld setzte sich fort: Nassim Boujellab verschoss einen Foulelfmeter und verschenkte die Chance zum Anschlusstor vor der Pause. Zuvor war Monju Thaddäus Momuluh in den Strafraum gedribbelt, Benedikt Saller ließ das Bein stehen. Die zweite Hälfte über verpasste Viet den Dreierpack. Dafür wurde nun Noah Ganaus den Bielefeldern zunehmend gefährlich.

Die ruppige finale halbe Stunde mündete in mehreren gelben Karten - und in dem wohl sinnlosesten Platzverweis der Saison: Schiedsrichter Timo Gansloweit zeigte dem Regensburger Ganaus Gelb-Rot, nachdem der mehrere Sekunden nach abgepfiffener Abseitsstellung den Ball ins Tor schoss. Schon in der ersten Hälfte war er unnötig verwarnt worden.

Der Jahn darf trotzdem weiter von der zweiten Liga träumen. Für die Arminia wird es zunehmend schwieriger, in die zweite Liga zurückzukehren.