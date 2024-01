Blockaden, Banner, Böller - werden die Ultras zu mächtig?

Manchen Fangruppierungen geht es nicht mehr nur um den Fußball. Sie leben sich in den Stadien aus, bringen sich und andere in Gefahr, nehmen auch auf Vereins- und Verbandspolitik Einfluss. Was natürlich nicht nur zu negativen, sondern auch zu positiven Folgen führt. Gerade in Fragen der Erinnerungskultur.

Zuletzt stand das Bundesligaspiel Bochum gegen Stuttgart vor dem Abbruch, weil Stuttgarter Ultras ihr Banner, das sie am Zaun im Bochumer Stadion angebracht hatten, nicht abnehmen wollten. Nur eine von vielen Aktionen mit denen die Ultras immer wieder auf sich aufmerksam machen.

Blockaden vor Stadien, Schokomünzen, die auf den Rasen geworfen werden, Pyrotechnik und sogar Bedrohung von Spielern, gehören auch dazu. Viele Fan-Gruppierungen wollen Entscheidungen von DFL und DFB in ihrem Sinne beeinflussen, nutzen aber auch ihren Einfluss bei Themen wie Erinnerungskultur oder Abgrenzung gegen Rechts.