Haching-Patzer und Lorenz-Knaller: Ingolstadt siegt klar

Keine Mannschaft hatte in der 3. Fußball-Liga vor dem Samstag weniger Gegentore kassiert als die SpVgg Unterhaching. Und dass die Abwehr um den Torwart René Vollath richtig gut steht, hat sie auch im oberbayerischen Duell mit dem FC Ingolstadt 04 lange bewiesen. Doch dann patzte sie dreimal folgenschwer: Der FCI siegte 3:0 (0:0) durch die Tore von Benjamin Kanuric, Simon Lorenz und Lukas Fröde in der zweiten Halbzeit.

Haching und Ingolstadt retten beide auf der Linie

Der Österreicher Kanuric profitierte von einem Geschenk der Hachinger in der 71. Minute. Mittelfeldspieler Manuel Stiefler spielte den Ball vor dem Strafraum zu riskant und ungenau zu seinem Mitspieler Ben Westermeier, der ihn dann an den Torschützen Kanuric verlor.

Es war dies die späte Führung nach einem bis dahin hochspannenden Oberbayern-Duell, in dem zuvor beide Mannschaften hätten treffen können. So rettete jeweils ein Spieler vor seinem geschlagenen Torwart auf der Linie – Haching-Torjäger Patrick Hobsch schoss in der ersten Hälfte nur knapp drüber.

Nach dem FCI-Treffer zeigten sich die Gastgeber dann viel selbstbewusster: Mit einem feinen Hammer traf der Abwehrchef Simon Lorenz zum 2:0 (85. Minute), Lukas Fröde setzte nach einer Ecke per Kopf kurz vor dem Ende den Schlusspunkt (89.).