SpVgg Unterhaching: Jugendarbeit als Herzstück für den Erfolg

Wochenlang zog sich die Entscheidung hin, ob die SpVgg Unterhaching tatsächlich den Gang in die 3. Liga antreten würde. Haching stand schon lange vor Ende der Saison als Meister fest, doch Präsident Manfred Schwabl zögerte, ob sein Verein auch wirklich die entscheidenden Aufstiegsspiele bestreiten würde, ob der folgende Aufstieg in Liga 3 auch finanzierbar wäre. "Wir haben immer gesagt, dass wir hoch wollen und wir werden immer alles versuchen. Aber es steht nicht zur Disposition, dass wir das Nachwuchsleistungszentrum dafür antasten", sagte Schwabl damals in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport".

Keller, Krattenmacher & Co: Jugend forscht in Unterhaching

Der Verein fand einen Weg und stieg in die 3. Liga auf. Dort zeigt sich, warum Unterhaching das Nachwuchsleistungszentrum über den sportlichen Aufstieg stellte. Der Verein schmückt sich traditionell mit seiner Jugendarbeit und gilt trotz prominenter Konkurrenz als Topadresse in München. Und dieser Fokus zahlt sich nun aus. Der Aufsteiger startete gut in die Saison, holte in zehn Spielen 14 Punkte und liegt aktuell auf Rang elf. Mittendrin: Zahlreiche Eigengewächse.

Da ist Ben Westermeier, der 20-Jährige, der auch schon in der vergangenen Saison zum harten Kern der Regionalliga-Mannschaft gehört hat und nun in der 3. Liga den Raum vor der Verteidigung abdichtet. Der defensive Mittelfeldspieler führte sein Team beim 4:0-Sieg über Rot-Weiß Essen sogar als Kapitän aufs Feld.

Dann ist da Aaron Keller (19), der Schweizer Offensiv-Spieler, den Unterhaching in der DFB-Akademie entdeckte und mit 14 Jahren in die eigene Akademie holte, gemeinsam mit dem südafrikanischen Flügelspieler Boipelo Mashigo (20). Benedikt Bauer (20) war bis zu seiner Knieverletzung im Spiel gegen Saarbrücken als Linksverteidiger absolut gesetzt. Diesen Status muss sich Torhüter Konstantin Heide zwar noch erkämpfen. Doch mit nur 17 Jahren feierte er sein Profi-Debüt bei der 0:1-Niederlage gegen den MSV Duisburg und überzeugte. Der vielleicht talentierteste in dem am Talenten sehr reichen Kader ist Maurice Krattenmacher. Gerade erst 18 Jahre alt geworden, Offensiv-Allrounder, der mit 16 Jahren in der Regionalliga debütiert hatte und sich nun seinen Platz in der Mannschaft erkämpft hat.

Nachwuchsförderung auch bei Trainer und Funktionären

Unterhaching vertraut seinen Jugendspielern und die zahlen es bislang mit großen Leistungen zurück. Doch dieses Vertrauen in die eigene Ausbildung hört nicht im Spielerbereich auf. Auch Trainer Marc Unterberger ist ein Hachinger-Eigengewächs. Unterberger ist seit 13 Jahren im Verein und hat alle Nachwuchsmannschaften bei der SpVgg betreut. Zuletzt trainierte der 34-Jährige die U19 des Vereins. "Für mich ändert sich gar nichts. Vom Inhaltlichen unterscheidet sich die U19 gar nicht so viel vom Profibereich", sagte Unterberger, der nun weiterhin mit vielen Teenagern zusammenarbeitet.

Präsident Schwabl hat Unterberger "hundertprozentige Rückendeckung" zugesichert und lässt auch Taten folgen. In Ermangelung der nötigen Trainerlizenz für die 3. Liga nimmt die SpVgg auch Strafen des DFB in Kauf, um ihren Wunschkandidaten eine Chance im Profibereich zu geben. Und auch in der Führungsriege geht Unterhaching ungewöhnliche Wege: Neuer Technischer Direktor ist der aktuelle Kapitän und Stamminnenverteidiger Josef Welzmüller (33). Den Sportdirektoren-Posten übernahm Teamkollege und Präsidenten-Sohn Markus Schwabl.

Markus Schwabl: Der Sportdirektor aus der eigenen Jugend

Er ist eine entscheidende Personalie, damit dieser Jugendstil bei der SpVgg Unterhaching zum Erfolgsprojekt wird und die Klasse am Ende der Saison gehalten werden kann. Denn er muss nicht nur als Führungsspieler und Vereinsverantwortlicher die Mannschaft aus Kurs halten. Er kann auch aus seinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen und den jungen Spielern Tipps geben. Schließlich hat der Rechtsverteidiger selbst seine Karriere bei dem Verein begonnen, bei dem er auch ausgebildet wurde: der Spielvereinigung Unterhaching.