1. FC Nürnberg besiegt Angstgegner und beendet Auswärtsfluch

Der 1. FC Nürnberg kann auch auswärts wieder siegen. Beflügelt vom 3:1-Heimerfolg gegen Hertha BSC gewann der Club bei Holstein Kiel verdient mit 2:0. Die Franken belegen nun mit 18 Punkten den achten Platz. Der Relegationsplatz, den aktuell der Hamburger SV belegt, ist nur noch drei Punkte entfernt.

Holstein Kiel - Angstgegner von Fiél und dem Club

Holstein Kiel war bislang so etwas wie ein Angstgegner - sowohl für den Club als auch für Nürnbergs Trainer Cristian Fiél. Seine Bilanz gegen Holstein Kiel: In zwei Spielen als Spieler und zwei Partien als Trainer jeweils mit Dynamo Dresden setzte es vier Niederlagen. Der 1. FC Nürnberg verlor zuletzt dreimal gegen die Norddeutschen. Zu dieser Statistik gesellt sich auch noch die Auswärtsschwäche des Clubs - die letzten drei Gastspiele gab es keinen Sieg.

Die Nürnberger Profis ließen sich von diesen Zahlen nicht beeindrucken und begannen forsch das Spiel. Vor allem in den Zweikämpfen zeigten sich die Franken enorm stark. Das Spiel war intensiv - aber zum Leidwesen der Fans gab es in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Strafraumszenen. Beide Mannschaften standen in der Defensive kompakt.

Handwerker und Uzun lassen den 1. FC Nürnberg jubeln

In der 18. Minute schafften es die Nürnberger mal sich schön in den Strafraum zu kombinieren. Doch Tim Handwerkers Schuss aus fünf Metern wurde vom herauseilenden Kieler Keeper Tim Weiner geblockt. Fünf Minuten später hatte dann Kiel die erste hochkarätige Chance - doch Lewis Holtbys Volleyschuss landete an der Latte.

In der zweiten Hälfte herrschte bis zur 68. Minute das gleiche Bild - viel spielte sich im Mittelfeld ab. Bis eine Valentini-Flanke von Okunuki im Strafraum mustergültig auf Handwerker weiter geleitet wurde - und der zog aus sieben Metern einfach mal ab. Kleine-Bekel fälschte den Ball noch ab - Weiner war beim 1:0-Treffer der Nürnberger chancenlos.

Kiel wurde nun offensiv stärker, schafften es aber wegen der gutsortierten Club-Abwehr nicht gefährlich vor das Gäste-Tor zu kommen. In der 77. Minute erzielte Can Uzun das 2:0. Aus 13 Metern traf der Youngster mit der rechten Innenseite ins Tor.