Siegesserie des 1. FC Nürnberg ist gerissen

Nach drei Pflichtspielerfolgen am Stück verlor der 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04 mit 1:2. Der Club bleibt mit 18 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld.

Die Zuschauer sahen eine intensive temporeiche Partie. In der ersten Hälfte war Schalke das bessere Team und führte zur Pause verdient mit 1:0. Nach einem sehenswerten Angriff in der 35. Minute traf Dominick Drexler ins Nürnberger Tor. Schalke war die bessere Mannschaft, traf noch zweimal den Pfosten und hätte höher führen können. Auch defensiv präsentierten sich die Gäste gut aufgestellt und hinderten den Club daran, gefährlich vors Tor zu kommen.

Später Schalker Siegtreffer

Nach Wiederanpfiff waren die Nürnberg plötzlich deutlich schwungvoller im Spiel. Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Florian Flick per Volleyschuss der Ausgleichstreffer. Kurz darauf fehlten den Gastgebern nur Zentimeter zur Führung. Goller nutzte eine Abwehrpatzer der Schalker aus, doch Kamiński klärte in letzter Sekunde.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, beide Vereine drängten auf den Siegtreffer. In der 89. Minute ließ ein Standardtor die Club-Fans verstummen. Danny Latza traf nach einem Freistoß per Kopf zur erneuten Schalker Führung. Nürnberg drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich, doch ein weiteres Tor wollte nicht fallen.