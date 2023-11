100 Tage Harry Kane beim FC Bayern - die perfekte Bilanz

Nach zähen Verhandlungen und dem Feilschen um die letzte Million ist es schließlich so weit: Harry Kane landet am 11. August in München. Für die Rekord-Ablösesumme von 100 Millionen Euro verpflichten die Bayern den Kapitän der englischen Nationalmannschaft von Tottenham Hotspurs.

Kane wird am Flughafen euphorisch von den Münchner Anhängern empfangen. Schon am ersten Wochenende nach seiner Ankunft werden über 20.000 Trikots mit seinem Namen verkauft. Und doch sind einige skeptisch. Ist ein 30-Jähriger, der in einem Jahr ablösefrei gewesen wäre, wirklich so viel.

Nach 100 Tagen beim FC Bayern ist es Zeit für ein erstes Fazit. Und das könnte wohl kaum euphorischer ausfallen. Harry Kane steht nach elf Ligaspielen bei 17 Toren. Damit hat er bereits jetzt die Torschützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku aus der vergangenen Saison übertroffen (beide jeweils 16 Treffer). Das gelang zu diesem Zeitpunkt noch niemandem in der Bundesliga.

Kane auf dem Weg zu neuen Rekorden

"Das ist absolute Weltklasse, das ist Talent, Können, Ausstrahlung plus Persönlichkeit, plus Bescheidenheit, plus die Liebe und Hingabe für das Spiel", adelte Bayern-Trainer Thomas Tuchel seinen Schützling. Kein Spieler traf in seinen ersten elf Bundesligaspielen häufiger als der Brite. Und das könnte noch einen ganz anderen Rekord bedeuten.

Harry Kane ist auf dem besten Weg, die Bestmarke von Robert Lewandowski zu knacken. Dem Polen gelang es in der Saison 2020/21 den langjährigen Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller zu brechen. Lewandowski traf 41 Mal – Müllers Rekord aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren.

Kane verbessert eigene Tor-Quote

Doch damit nicht genug. Nach 100 Tagen beeindrucken auch Kanes Scorerpunkte: 22 aus elf Spieltagen. Insgesamt braucht Kane 56 Minuten pro Tor. Damit verbessert der Stürmer seine eigene Bestmarke. Bei den Hotspurs lag seine Top-Quote im Jahr 2016 pro Tor bei 87 Minuten. Gelingt es Kane diese Quote zu halten, würde er am Ende der Saison bei 52 Saisontoren landen.