Hoeneß sieht Goldesel Saudi-Arabien als neuen Gegner

Uli Hoeneß macht sich angesichts der Finanzstärke vom neuen Fußball-Land Saudi-Arabien Sorgen um den europäischen Fußball. "Die Saudis scheinen wirklich wild entschlossen zu sein, den Weltfußball vielleicht zu beherrschen", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview bei RTL/ntv.

Arabischer Vorstoß größer als chinesischer

Für den 71-Jährigen ist die Konkurrenz dieses Mal größer als beim chinesischen Vorstoß vor einigen Jahren, als einige europäische Fußballer dem Werben der Volksrepublik gefolgt waren. "Da kommt eine Komponente dazu, die in China nicht so war: Dass Geld in Hülle und Fülle da ist und wir über unsere Ölrechnung das Ganze zu bezahlen haben", erläuterte Hoeneß.

Neue Strukturen im Aufbau

Der 71-Jährige sieht gerade eine "relativ starke Transformation im Weltfußball. Wir haben immer gedacht, dass die Gegner in England sitzen, in Spanien, ein bisschen in Frankreich, in Italien. Aber jetzt kommen völlig neue Dinge auf den Weltfußball zu. Jetzt ist plötzlich ein Land wie Saudi-Arabien mit einem unendlich großen Geldtopf aufgetaucht", sagte Hoeneß. Jetzt werde versucht, echte Weltklassespieler zu kaufen und eine richtige Struktur aufzubauen.

Hoeneß: Weltfußball verändert sich stark

Mit immens hohen Investitionen haben die Saudis bereits zahlreiche Stars - allen voran den mehrmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo - ins Land gelockt. Zudem gilt es als sicher, dass dort auch die WM 2034 stattfinden wird. Nationalspieler Leon Goretzka sieht die Vorentscheidung zur Vergabe kritisch. Die Kriterien des Weltverbands FIFA seien im Vergleich zur in Westeuropa höchst umstrittenen Vergabe der Endrunde 2022 nach Katar "offensichtlich nicht korrigiert worden", sagte der 28-Jährige am Mittwoch. "Das ist mit Sicherheit nicht gut."