Chatzialexiou wird neuer Sportvorstand beim Club

Beim 1. FC Nürnberg übernimmt Joti Chatzialexiou als Nachfolger von Dieter Hecking als neuer Sportvorstand. Der fränkische Traditionsverein hatte Anfang Mai auf die sportliche Misere beim Fußball-Zweitligisten reagiert und sich von seinem einstigen Hoffnungsträger getrennt. Mit Chatzialexiou will man nun in eine wieder erfolgreichere Zukunft starten.

"Wir freuen uns sehr, den Weg beim 1. FC Nürnberg künftig mit Joti Chatzialexiou zu gehen. Er ist ein ausgewiesener Fußballfachmann, der enorme Qualitäten und eine Menge Expertise in vielfältigen Bereichen des Fußballs mitbringt", so der FCN-Aufsichtsratsvorsitzende Peter Meier in einer Vereinsmitteilung.

Der 48-jährige Chatzialexiou wird die sportliche Gesamtverantwortung beim Club übernehmen und zusammen mit Niels Rossow und Stefan Heim den dreiköpfigen Vorstand des 1. FCN bilden.

DFB-Erfahrung für den fränkischen Club

Chatzialexiou war zuletzt Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes und verantwortete dabei die Bereiche Nationalmannschaft, Scouting und Analyse sowie Talentförderung inklusive der Nachwuchsleistungszentren. Insgesamt war der gebürtige Hesse 20 Jahre in verschiedenen Funktionen für den DFB tätig und feierte in dieser Zeit zahlreiche Erfolge wie zuletzt die Welt- und Europameisterschaftstitel mit dem U17-Team um Cluberer Finn Jeltsch.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung", so Chatzialexiou. Sein großes Ziel sei es, "beim und mit dem traditionsreichen Club sportlich neue Impulse zu setzen und damit meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beizutragen.“

Weiterentwicklung des Profi-Teams

Beim DFB hatte Chatzialexiou mit seinem Team die gesamtheitliche sportliche Ausrichtung und schuf u. a. auch Strukturen, um eine hochwertige Förderung von Spielerinnen und Spielern sicherzustellen. Seine Erfahrung will er nun in Nürnberg einbringen: "Ich möchte die mittelfristige Weiterentwicklung des Profi-Teams mit Leidenschaft und Ehrgeiz vorantreiben und bin überzeugt davon, mit meinen Erfahrungen, die ich über Jahre hinweg im Nachwuchs- und Übergangsbereich sammeln konnte, vieles bewegen zu können“.