Kein versöhnlicher Saison-Abschluss für den 1. FC Nürnberg

40 Punkte, Platz 12 - eine überschaubare Saisonleistung mit einem miesen Torverhältnis - so lautet die Saisonbilanz des 1. FC Nürnberg. Der Club weist mit 64 Gegentreffern zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern die zweitschlechteste Defensive auf. Die Franken konnten den Klassenerhalt nach zuvor fünf Niederlagen in Folge erst am letzten Wochenende sichern. Doch dem 3:0 beim SV Elversberg folgte eine 1:4-Niederlage beim Hamburger SV. Der ehemalige Bundesliga-Dino beendete die Saison auf dem ungeliebten vierten Platz und spielt auch in der siebten Saison in Folge im Fußball-Unterhaus.

Attraktive erste Halbzeit

Sportlich ging es für beide Teams um nichts mehr. Club-Trainer Christian Fiél musste beim Saisonabschluss auf Top-Torschützen Can Uzun wegen einer Gelb-Sperre verzichten, der den Verein nach der Saison verlassen und nur schwer zu ersetzen sein wird.

Nach zunächst gutem Beginn der Nürnberger ging der HSV nach einem haarsträubenden Fehler von Ivan Marquez durch Top-Knipser Robert Glatzel früh in Führung (6.), die Lukas Schleimer zehn Minuten später egalisieren konnte (16.).

Doch knapp fünf Minuten später war Hamburg schon wieder vorne - Lukasz Poreba traf zum 3:1, wieder sah die Nürnberger Abwehr nicht gut aus. Die Franken zeigten sich jedoch weiter bemüht und hatten durchaus Möglichkeiten, noch in der ersten Halbzeit ergebnistechnisch heranzukommen.

In der zweiten Hälfte war dann etwas die Luft aus dem Spiel. Nürnberg rannte viel hinterher, die Hausherren verwalteten den Vorsprung. Viel passierte nicht mehr. Kurz vor Abpfiff gab es für den HSV einen Foulelfmeter: Glatzel verwandelte sicher zum 1:4-Endstand aus Sicht der Nürnberger.

Neuanfang beim 1. FC Nürnberg

Am Valznerweiher wird es in der Sommerpause zu einem größeren Umbruch kommen. Ein Nachfolger für Sportvorstand Dieter Hecking ist noch nicht gefunden. Youngster Nathaniel Brown startet endgültig in sein Bundesliga-Abenteuer bei Eintracht Frankfurt. Und das wohl gemeinsam mit Uzun.

Die auslaufenden Verträge der Abwehrspieler Florian Hübner, Christopher Schindler und James Lawrence werden wie die der Offensivakteure Felix Lohkemper und Sebastian Andersson nicht verlängert. Dazu endet die Leihe von Daichi Hayashi und des lange verletzten Marcel Wenig. Insbesondere den verletzten Schindler und Hübner hätte Fiél einen letzten Einsatz in Hamburg gewünscht. "Es tut mir sehr leid für beide", sagte der Coach.