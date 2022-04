Wie sich die Debattenkultur auf Twitter ändern könnte

Doch in der Vergangenheit war der Tesla-Chef ziemlich dünnhäutig, wenn er kritisiert wurde. Kritiker beleidigt er manchmal öffentlich, Mitarbeiter seiner Firmen müssen Verschwiegenheitsvereinbarungen unterschreiben und sich verpflichten, Musk nicht zu verklagen. Als kürzlich die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg eröffnet wurde, waren keine Journalisten des ZDF dabei. Der Fernsehsender erklärte, von Tesla nicht zur Fabrikeröffnung zugelassen worden zu sein und führt das auf frühere kritische Berichterstattung zurück, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Musk wäre niemandem Rechenschaft schuldig

Auch in demokratischer Hinsicht ist die Twitter-Übernahme durch Elon Musk mit Vorsicht zu genießen. Denn sie würde dem reichsten Mann der Welt sehr viel Meinungsmacht verleihen. Bei Facebook hat Mark Zuckerberg enormen Einfluss auf das, was dort gesagt werden darf und was nicht. Aber die Facebook-Mutter Meta ist eine Aktiengesellschaft. Zuckerberg ist den Aktionären Rechenschaft schuldig. Elon Musk will Twitter dagegen von der Börse nehmen und privatisieren. Dann könnte er schalten und walten, wie er will und müsste sich vor niemandem rechtfertigen.

Wer schreibt die Regeln: Ein einzelner oder die Gesellschaft?

Die Regeln, was eine faire Debatte ausmacht, sollte nicht ein reicher Unternehmer machen dürfen, sie sollten in einem demokratischen Prozess ausgehandelt werden, findet Markus Beckedahl, langjähriger Chefredakteur des Fachblogs Netzpolitik.org: "Wir als Gesellschaft müssen die Regeln für große Plattformen vorgeben und dürfen das und ihre Durchsetzung nicht Menschen überlassen, die eine gestörte Vorstellung von Meinungsfreiheit haben und damit vor allem immer nur die eigene meinen."

Beckedahl hofft hier auf das geplante Digitale-Dienste-Gesetz der EU. Bis das in Kraft tritt, wird es noch mehr als ein Jahr dauern. Ein Jahr, in dem Elon Musk freie Hand hätte. Doch dann würde das Gesetz auch für ein von ihm beherrschtes Twitter gelten und einen Hebel gegen Hassrede liefern - zumindest in der Europäischen Union.