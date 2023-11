WhatsApp-Backups auf Android bald nicht mehr für alle kostenlos

WhatsApp führt eine bedeutende Änderung für Android-Nutzer ein: Bald wird der Chat-Verlauf, einschließlich Bilder und Videos, bei WhatsApp-Nutzern wieder das Speichervolumen von Google Drive beanspruchen. Das gilt für alle Nutzer, egal ob sie den kostenlosen 15 GB-Plan nutzen oder für zusätzlichen Speicher bezahlen.

Im Klartext: Wer nicht für Google Drive bezahlt, kann in Zukunft nur noch 15 GB oder weniger an Backups im Google Drive-Speicher ablegen.

Neue Regeln ab nächstem Jahr

Die vollständige Umsetzung dieser Neuerung ist für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplant. WhatsApp beabsichtigt, alle Android-Nutzer mindestens 30 Tage vor der Einführung über ein Banner in den Einstellungen zu informieren. Dieses Banner wird im Bereich "Chat" unter "Chat-Backup" angezeigt.

Für Nutzer, die ihre Google-Konten nicht für Backups verwenden möchten, bietet WhatsApp eine Alternative an: den WhatsApp Chat-Transfer. Diese Funktion ermöglicht es, Chats drahtlos auf ein neues Android-Gerät zu übertragen, vorausgesetzt, beide Telefone sind mit WLAN verbunden.

Nichts Neues für iPhone-Nutzer

Google betonte, dass sich an der Funktionsweise der WhatsApp-Backups nichts ändern wird, außer dass die Speicherlimits möglicherweise das Speichern von Daten in der Cloud beeinflussen können. Nutzer können Speicherplatz sparen, indem sie Inhalte in WhatsApp löschen, was auch die Cloud-Backups betrifft. Darüber hinaus weist Google auf die Möglichkeit hin, durch Google One-Abonnements mehr Speicherplatz zu erhalten. Es würden sogar "begrenzte, einmalige Google One-Promotionen" für manche Nutzer angeboten.

Interessant ist, dass diese Änderung das Ende einer fünfjährigen Periode markiert, in der Android-Nutzer von WhatsApp ihre Backups ohne Speicherlimits bei Google Drive erstellen konnten – ein Vorteil, den iOS-Nutzer nie hatten. Bei WhatsApp auf iOS gibt es keine solchen Ausnahmen, und Apple bietet nichtzahlenden Nutzern weiterhin nur 5 GB Cloud-Speicher an. Dies unterstreicht die unterschiedliche Handhabung von Cloud-Speicher zwischen Android- und iOS-Plattformen.