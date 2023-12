Was Orca-Memes über uns aussagen

El Hotzo: Memes drücken eine Sehnsucht nach Solidarität aus

Warum dieses Narrativ so einschlagen konnte – dieser Frage geht der Podcast „Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet“ auf den Grund. Host Janne Knödler sprach dafür mit dem deutschen Comedy-Autor Sebastian „El Hotzo“ Hotz. Hotz meint, dass die Memes eine Sehnsucht nach Solidarität ausdrücken: „Zwischen allen, die unter den metaphorischen Yachtbesitzern dieser Welt leiden.“ Die Orcas stehen in diesem Narrativ nicht nur auf der Seite der Natur, sondern auf der Seite der Unterdrückten überall: der Arbeiter und Arbeiterinnen der Welt, der Diskriminierten, derer, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden.

Der Meeresbiologe Jörn Selling hat seine eigene Theorie: Die Interaktionen waren eine Reaktion der Tiere auf den Unterwasserlärm. Er forscht in Tarifa für die Stiftung „firmm“ zu den Meeressäugern. Und er hat beobachtet, dass die Interaktionen zu Ende des Corona-Lockdowns im Sommer 2020 begannen. Zwei Monate lang sei es deutlich ruhiger gewesen im Meer, sagt Selling. „Und als dann der Lockdown zu Ende war, ist glaube ich, jeder, der ein Boot hatte, an dem einen Tag rausgefahren.“ Für die Wale bedeutete das: Purer Stress. Also, so Selling, schauten sich die Tiere die Übeltäter genauer an. Beweisen, so Selling, lässt sich diese Theorie aber nicht – weil Wale nicht über ihre Intentionen kommunizieren.

Was Sebastian Hotz von diesen Erklärungen hält und wie Jelmer van Beeks Orca-Begegnung endete, ist im Podcast „Wild Wild Web“ zu hören.