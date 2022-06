Mach mal Pause: TikTok führt neue Tools zur Zeitbegrenzung ein

TikTok ist nach wie vor sehr angesagt bei den jungen Nutzern. Im vergangenen Jahr knackte die Video-Plattform die Marke von einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern weltweit. Und die verbringen im Schnitt 40 Minuten am Tag in der App - mehr als in den meisten anderen Plattformen und Netzwerken.

Der TikTok-Algorithmus ist darauf gepolt, die Zahl der täglich aktiven Nutzerinnen zu erhöhen. Das führt dazu, dass der TikTok-Algorithmus Nutzenden mehr Inhalte der gleichen Art anbietet. Problematisch ist das, wenn das Inhalte sind, die sich um Depression, Selbstverletzung oder Suizid drehen. Obwohl TikTok ankündigte, das zu korrigieren, besteht das Problem weiter, wie ein Experiment von BR Data im April zeigte.

Benachrichtigungen nach 40, 60, 90 oder 120 Minuten

TikTok ist sich grundsätzlich bewusst, dass seine App oft lange Zeit am Stück genutzt wird und dass das auch ungut sein kann. Schon jetzt gibt es eine Funktion namens "Digital Wellbeing", mit der man sich benachrichtigen lassen kann, wenn man 40, 60, 90 oder 120 Minuten am Tag in der App verbringt. Dann bekommt man eine Nachricht und muss einen Code eingeben, um die App weiter nutzen zu können.

Künftig geht es um die Nutzungszeit am Stück

In den kommenden Wochen soll eine Funktion namens "Bildschirmzeitpausen" eingeführt werden, mit dem Nutzer kontrollieren können, wie viel Zeit sie am Stück auf TikTok verbringen. Ist die Funktion aktiviert, erinnern Hinweise die Nutzerinnen daran, nach einer bestimmten, frei wählbaren Zeitspanne ohne Unterbrechung eine Pause einzulegen.