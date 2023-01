Spott für Lambrecht: Video zum Ukraine-Krieg während Böllerei

CSU-Abgeordneter: "Was für eine Peinlichkeit"

Die Union nutzt die Gelegenheit und kommentiert den Auftritt reihenweise im Netz. "Dass sie null Gespür für richtige Kommunikation hat, hat sie schon mit ihrer '5000-Helme'-Nummer bewiesen. Die Rede über den Krieg mit Silvesterböllern im Hintergrund setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf", schreibt etwa die CDU-Abgeordnete Serap Güler auf Twitter.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Florian Hahn (CSU), hält fest: "Dieses Video spricht für sich. Was für eine Peinlichkeit, was für eine Fehlbesetzung." Die Bundeswehr habe Besseres verdient. Und auch der frühere Kanzlerkandidat Armin Laschet stimmt ein: "Ist dem Bundeskanzler eigentlich die Wirkung Deutschlands in Europa und der Welt völlig egal?"

Rücktrittsforderungen an Verteidigungsministerin

Mehrere Kommentatoren stellen mehr oder weniger direkte Rücktrittsforderungen. "Die Lage ist leider viel zu ernst, als dass wir uns weiterhin eine derart ungewollt komödiantische Besetzung des Verteidigungsressorts leisten können", schreibt ein Twitter-User.

"Wenn es 'nur' peinliche Videos wären, aber diese Ministerin ist von A bis Z ein Totalausfall", meint außerdem Dennis Radtke, Europa-Abgeordneter der CDU. Denn der Unmut über Lambrecht, die Kanzler Olaf Scholz zum Ampelkoalitionsstart überraschend als Verteidigungsministerin berief, ist seit Monaten bei vielen hoch. Zum Jahresende beschäftigte Ärger um den Schützenpanzer Puma und um die F-35-Kampfjets das Verteidigungsministerium. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die Verteidigungsministerin erst Anfang Dezember zum Rücktritt aufgefordert.

Böhmermann: "Amt der Selbstverteidigungsministerin"

Im Netz sind User derweil entsetzt darüber, dass dieses Video so veröffentlicht wurde. Andere sind verwirrt, da das Video improvisiert und unprofessionell wirke. Satiriker Jan Böhmermann witzelt diesbezüglich schon: "Morgen tritt Christine Lambrecht das Amt der Selbstverteidigungsministerin an."