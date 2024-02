Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

San Francisco: Mob zerstört selbstfahrendes Auto

San Francisco ist Testgebiet für Robotaxis, das gefällt nicht allen. Am Wochenende haben Personen ein Modell der Google-Schwesterfirma Waymo auf offener in Brand gesteckt. Werden wir uns an solche Szenarien gewöhnen müssen?