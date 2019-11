Polizei muss immer häufiger gegen Hass im Netz ermitteln

Am ersten November-Wochenende wurde auf YouTube ein Video mit dem Titel "Gestern Abend in München … Mama Merkels Kinder beim Stadtrundgang" veröffentlicht, das sich auch über Facebook, Twitter und WhatsApp stark verbreitete: Es zeigt mehrere dunkelhäutige Männer, die durch eine Fußgängerzone gehen und dabei Mülltonnen und Blumenkübel umwerfen. Die Blumenkübel aus Ton gehen dabei zu Bruch.

Video entstand schon 2018 in Florenz

Netznutzer, die bezweifelten, dass das Video tatsächlich aus München stammt, wiesen die Polizei München auf das Video hin. Wenn es um den Verdacht auf eine Straftat – in diesem Fall Volksverhetzung handelt – muss die Polizei dem Legalitätsprinzip zufolge ermitteln.

Spezialisten des Kriminalfachdezernats 4, das Fälle von politisch motivierter Kriminalität behandelt, schauten sich das Video an und kamen zu dem Schluss, dass das Video zwar echt ist, aber nicht im November 2019 in München, sondern im März 2018 in Florenz entstanden ist. Damals machten afrikanische Migranten ihrem Unmut über die Ermordung eines senegalesischen Straßenhändlers Luft.

Seit drei Monaten erfasst die Münchner Polizei Hinweise auf Straftaten digital.

Seit dem 1. August hat es 25 Vorgänge gegeben, dazu kommen noch einige, die wir an andere lokal zuständige Dienststellen weiterleiten, etwa wenn der Urheber des Beitrags in Berlin sitzt." Florian Hirschauer vom Social-Media-Team der Münchner Polizei zu BR24.