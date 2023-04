OpenAI gibt ChatGPT-Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten

Ende März hatte die italienische Datenschutzbehörde ChatGPT wegen Datenschutzverstößen gesperrt. Bis zum 30. April müssen Nutzer in Italien die Möglichkeit bekommen, die Löschung oder Korrektur ihrer personenbezogenen Daten verlangen zu können. Andernfalls bleibt ChatGPT in Italien gesperrt. Auch deutsche Datenschutzbehörden sind skeptisch und haben gerade eine langen Fragenkatalog an Open AI geschickt. Mit den neuen Privatsphäre-Einstellungen will Open AI offenbar den Kritikern entgegenkommen.

OpenAI kündigt Business-Abo an

Außerdem kündigte Open AI an, in den kommenden Monaten ein Business-Abonnement einzuführen. Es richtet sich an “Fachleute, die mehr Kontrolle über ihre Daten benötigen”, sowie an Unternehmen. Auch im Business-Modell werden die Daten der Endnutzer standardmäßig nicht zum Trainieren des Sprachmodells verwendet.