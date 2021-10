Facebook erneut mit technischen Problemen

Am Montag waren Facebook und seine Dienst für mehrere Stunden wegen eines Konfigurationsfehlers außer Betrieb. Weltweit waren 3,5 Milliarden Nutzern betroffen gewesen. Heute bekannte sich Facebook auf Twitter erneut zu technischen Problemen - wenn auch nicht in großem Ausmaß. Einige Nutzer hätten Probleme, Apps und Dienste des Konzerns zu erreichen, räumte Facebook in dem Tweet ein. Man arbeite daran, den Service so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.

Bei Plattformen wie Downdetector meldeten Nutzer erneut Probleme bei der gesamten Palette der Facebook-Apps: beim Online-Netzwerks selbst, den Chatdiensten WhatsApp und Messenger sowie der Foto-Plattform Instagram.