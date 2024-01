Ein Chatbot als Professor

Bildung im KI-Zeitalter

Die KI-Revolution treibt die Gesellschaft weiter vor sich hier – und kaum ein Bereich ist so sehr davon betroffen wie die Bildung. Studenten weltweit nutzen Tools wie ChatGPT, um sich Texte schreiben und umschreiben zu lassen, ohne dass diese verlässlich als KI-generiert erkannt werden können. Gleichzeitig ermöglicht KI ganz neue Recherche- und Forschungsmöglichkeiten.

Die ersten Universitäten ziehen daraus bereits Konsequenzen. An der Fakultät der Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität in Prag zum Beispiel will man ab 2024 keine klassischen Bachelorarbeiten mehr verlangen. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz mache das keinen Sinn mehr, so der Dekan.

Chatbot "Syntea"

Auch an der Internationalen Hochschule (IU) setzt man auf künstliche Intelligenz – und zwar vor allem beim Lernen und Abfragen. Dafür hat ein Team rund um Quintus Stierstorfer, der das Projekt als Director of Synthetic Teaching an der IU leitet, einen ganz eigenen Chatbot entwickelt: "Syntea".

Der Chatbot verbindet bekannte KI-Modelle wie OpenAIs GPT-4 mit eigenen Daten und Lernmaterialien und soll das Studium auf diese Weise persönlicher und individueller machen. "In unserer Version ist Syntea wie ein privater Coach oder privater Tutor", erklärt Stierstorfer.