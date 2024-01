So funktioniert das E-Rezept – Fragen und Antworten

Welche Optionen gibt es, um E-Rezepte einzulösen?

Seit dem Jahreswechsel können Kassenpatienten verordnete Arzneien mit ihrer Versichertenkarte in der Apotheke abholen. Weil die Apotheken dafür aber ihre Systeme umstellen mussten, kommt es manchmal zu technischen Problemen. Insgesamt läuft die Umstellung nach Angaben der zuständigen Verbände aber. Die Versichertenkarte wird in ein Lesegerät gesteckt, die Daten werden ausgelesen und die Apotheke gibt die verordneten Medikamente aus. Eine Geheimzahl wird hierzu nicht benötigt.

Zweitens kann das E-Rezept auch über einen Papierausdruck der Arztpraxis mit einem QR-Code eingelöst werden, der dann in der Apotheke vorgezeigt wird.

Drittens gibt es den Weg über die kostenlose E-Rezept-App der halbstaatlichen Gesundheitsagentur Gematik, die jedoch erst nach einem mehrstufigen Anmeldeprozess genutzt werden kann. Mit der App kann man den digitalen Rezeptcode in der Apotheke vorzeigen oder das Rezept digital an die Apotheke senden und später abholen oder liefern lassen. Dafür muss die Gesundheitskarte NFC-fähig sein und es ist eine PIN erforderlich, die man bei der Krankenkasse vorher per Post-Ident-Verfahren anfordern muss. Mehr zur NFC-Technik und zur PIN lesen Sie unten bei "Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?" Auch diese Variante ist bereits in allen Apotheken möglich.

Wie steht es um den Datenschutz?

Das Verfahren ist nach den Vorgaben der Gematik umgesetzt worden. Das E-Rezept wird nicht direkt auf der Versichertenkarte gespeichert. Stattdessen wird die Apotheke beim Einstecken der Versichertenkarte autorisiert, E-Rezepte des jeweiligen Versicherten von dort abzurufen und einzulösen. Die E-Rezepte werden von der Arztpraxis verschlüsselt gesendet, verschlüsselt bei einem zentralen Dienst gespeichert sowie verarbeitet. Die Apotheke ruft die Informationen dann wieder verschlüsselt ab. Somit sei, wie die Gematik erklärt, Schutz vor unbefugtem Zugriff gewährt.

Nur Patienten selbst, das ärztliche Personal und die Apotheke können die Informationen einsehen. Dritte Personen, mit denen man E-Rezepte aktiv teilt - etwa weil diese die Medikamente abholen - können ebenfalls darauf zugreifen. Das E-Rezept wird auf der Website zu dem Angebot als fälschungssicher beschrieben, zudem sei es digital signiert.

Können auch Privatversicherte das E-Rezept nutzen?

Das E-Rezept soll Schritt für Schritt auch für Privatversicherte nutzbar sein. Die Voraussetzungen müssen aber die verschiedenen privaten Krankenversicherer jeweils für das eigene Unternehmen und ihre Versicherten schaffen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Wer sein E-Rezept über die Gesundheitskarte oder einen Papierausdruck einlösen will, braucht dafür keine besonderen Voraussetzungen.

Wer das E-Rezept über den Weg der App nutzen möchte, benötigt eine NFC-fähige Gesundheitskarte (NFC steht für "Nahfeldkommunikation", eine Technik, die einen sicheren drahtlosen Datenaustausch zwischen Geräten ermöglichen soll). Ob man eine solche besitzt, erkennt man an einer sechsstelligen Nummer unter den Deutschlandfarben der Gesundheitskarte oder an einem kleinen "Kontaktlos-Logo". Seit Dezember 2019 müssen alle Krankenkassen in Deutschland Gesundheitskarten mit NFC-Chips herausgeben.

Bevor das E-Rezept über die App verwendet werden kann, muss man zudem bei der Krankenkasse per Post-Ident-Verfahren eine PIN anfordern. Diese PIN ist für die Anmeldung in der App notwendig. Um das E-Rezept dann abzurufen, muss jedoch keine Pin eingegeben werden.

Möchte man die Funktionen der E-Rezept-App nutzen, benötigt man außerdem ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle.